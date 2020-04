Nie żyje dziadek Kasi Moś. Wokalistka umieściła poruszający wpis

Kasia Moś podzieliła się ze swoimi fanami osobistą informacją. Dziadek wokalistki zmarł czekając 3 godziny w karetce na przyjęcie do szpitala. Niestety placówka nie chciała przyjąć mężczyzny przez panującą epidemię koronawirusa.

Kasia Moś we wzruszającym wpisie na Facebooku podziękowała ratownikom medycznym, którzy towarzyszyli jej dziadkowi w tych ostatnich godzinach. Wokalistka przyznała, że ostatnie dni były bardzo trudne dla niej i dla jej rodziny.

Pani Barbara trzy godziny czekała z nim w karetce pod szpitalem, bo ten , w związku z panującą sytuacją nie chciał go przyjąć . Dzwoniła do nas abyśmy się nie martwili, mówiąc dziadkowi, że go kochamy i że jesteśmy zdrowi. Serce pani Barbary , jej przemiły głos pozostanie z nami już na zawsze. Dla dziadka musiał to być głos ukojenia, głos, który podtrzymywał go na duchu.