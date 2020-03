"Nieśmiertelny". Co dalej z Ciro Di Marzio? Film jest kontynuacją serialowej "Gomorry"? Kiedy premiera w Polsce?

Mamy doskonałą wiadomość dla wszystkich fanów serialu "Gomorra". Już 27 marca do polskich kin trafi film "Nieśmiertelny", który pokaże nam co się stało z Ciro Di Marzio po dramatycznych wydarzeniach z 3. sezonu "Gomorry".

Film "Nieśmiertelny" to brawurowe i bezkompromisowo wykonane kino akcji z odtwórcą Ciro di Marzio w roli głównej. Trzymający w napięciu film inspirowany kultowym, sprzedanym do 170 krajów i obsypanym nagrodami serialem "Gomorra", zachwyci zarówno fanów serialu, jak i tych, którzy się dotychczas z nim nie zetknęli. Nie jest bowiem jego kontynuacją a jedynie inspiracją.

"Nieśmiertelny" to prawdziwa gratka dla wielbicieli kina. To pełna emocji i niesamowitych efektów historia camorry, neapolitańskiej mafii. Dopracowane ujęcia, studium głównych bohaterów oraz urbanistyczne plenery przywołują sceny rodem z najwybitniejszych dzieł włoskiego kina udowadniając, że kino gangsterskie nie kłóci się z efektownością obrazka.

Ciro postrzelony przez swojego jedynego przyjaciela Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) zostaje wyrzucony do ciemnych wód Zatoki Neapolitańskiej. Im bliżej dna tym więcej wspomnień przelatuje mu przed oczami. Nieśmiertelnemu jednak znów udaje się przeżyć…

Historia dziejąca się pomiędzy Neapolem w latach 1980 a Rygą dzisiaj jest dialogiem pomiędzy przeszłością Ciro, jako sieroty i dzisiaj jako wygnańcem. To wszystko tysiące kilometrów od domu. Od wrzących z gorąca ulic Neapolu do zimnego lata na północy Europy, od małych kradzieży po działania wojenne: Ciro musi sprostać wszystkiemu co stanie na jego drodze. W świecie gdzie nieśmiertelność stała się formą potępienia.

Odtwórcą głównej roli Ciro i reżyserem filmu jest Marco D’Amore, który urodził się w 1981 roku w miejscowości Caseta we Włoszech. W 2014 roku zdobył popularność rolą Ciro di Marzio w telewizyjnym serialowym hicie "Gomorra". Wystąpił także w sztuce "A Quiet Life" Claudio Cupelliniego, "Alaska" Claudia Cupelliniego, "Drive Me Home" Simone Catanii oraz "Ugly Nasty People" Cosimo Gomeza. W 2018 roku był współscenarzystą komedii "Dolcissime". W 2019 zadebiutował jako reżyser dwoma odcinkami 4 sezonu "Gomorra". W filmie "Nieśmiertelny" partnerują mu wybitni włoscy aktorzy m.in. Salvatore D’Onofrio znany z filmu Paolo Sorrentino "Boski" oraz Giuseppe Aiello. W pozostałych rolach występują Giovanni Vastarella ("Perez"), i Alexsei Guskov ("The Concert").