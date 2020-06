"Ninja Warrior Polska 2". Karolina Gilon zastąpi Aleksandrę Szwed w roli prowadzącej! Wyrasta na czołową gwiazdę Polsatu?

To jest jej czas! Zmysłowo piękna i niezwykle ambitna influencerka poprowadzi drugą edycję przebojowego show Polsatu "Ninja Warrior Polska". Jako gospodyni programu będzie przyglądać się zmaganiom najodważniejszych Polaków, walczących między sobą o tytuł pierwszego polskiego wojownika ninja!

Karolina Gilon w "Ninja Warrior Polska 2"!

Karolina Gilon już niejednokrotnie udowodniła, że uwielbia adrenalinę i nowe wyzwania, a występy przed kamerą to jej żywioł. Teraz ma okazję sprawdzić się w programie, w którym nie wystarczy siła mięśni. "Ninja Warior Polska" to prawdziwy test wytrzymałości i odwagi. – Powiem wprost i bardzo w moim stylu – jaram się na maksa! – komentuje influencerka.

- Oglądałam ten program w wersji zagranicznej i pierwszą polską edycję. Dla mnie to wręcz nie do opisania, że dołączyłam do ekipy! Sama nałogowo uprawiam sport, dlatego jestem pewna, że szybko złapię kontakt z uczestnikami. Podsumowując – sztos! Zaraz zaczynam intensywne treningi, aby być w dobrej formie przy tych wszystkich ninja warrior karate kids! A że lubię wyzwania i jestem nieprzewidywalna, to kto wie, może sama spróbuję zmierzyć się z tym legendarnym torem przeszkód? – dodaje Gilon z uśmiechem.

"Ninja Warrior Polska" to nie jedyna produkcja Polsatu, w której jesienią pojawi się Karolina Gilon. Gwiazda ponownie poprowadzi reality show "Love Island. Wyspa Miłości". W drugim sezonie "Ninja Warrior Polska", tak jak poprzednio, pojawi się dwójka komentatorów: dziennikarz i komentator Polsat Sport Jerzy Mielewski oraz zawodnik MMA Łukasz „Juras” Jurkowski.

