"NOS4A2" AMC. Zachary Quinto jako przerażający Charlie Manx! Zobacz niesamowity proces charakteryzacji aktora!

Zachary Quinto wciela się w główną rolę przerażającego Charliego Manxa w serialu "NOS4A2", będącym adaptacją bestsellerowej powieści Joego Hilla - syna Stephena Kinga. Zobacz, jak wyglądał proces charakteryzacji!

"NOS4A2" sezon 1. od czwartku, 9.01.2020 o godz. 22:00 na kanale AMC!

"NOS4A2" to adaptacja bestsellerowej powieści Joego Hilla - syna Stephena i Tabithy King - z 2013 roku o tym samym tytule. Serial skupia się na Vic McQueen, granej przez Ashleigh Cummings ("Szczygieł"), utalentowanej dziewczynie, która odkrywa w sobie nadnaturalną umiejętność do odnajdywania zagubionych rzeczy. Ten dar sprawia, że wchodzi w drogę nieśmiertelnemu Charliemu Manxowi, granemu przez nominowanego do nagrody Emmy Zachary’ego Quinto ("Star Trek", "American Horror Story").

Dużą rolę w "NOS4A2" odgrywa charakteryzacja. Zachary Quinto przechodzi przez fascynujące transformacje, mające odzwierciedlać gwałtownie zmieniający się wygląd Manxa. Przebieg i efekty pracy charakteryzatorów, wykonywanej niemal każdego dnia na planie zdjęciowym, można zobaczyć poniżej:

- Ten niesamowity serial wykorzystuje cały potencjał przerażającej powieści Joego Hilla. Całość jest sprawnie zarządzana przez Jami O’Brien, a role Zacharego Quinto, Ashleigh Cummings i reszty utalentowanych aktorów zasługują na największe uznanie - powiedział David Madden, szef programmingu AMC, BBC America, IFC, SundanceTV i AMC Studios po ogłoszeniu w tym roku, że serial będzie kontynuowany. Premiera 2. sezonu jeszcze w 2020 roku!

"NOS4A2" sezon 1. - zwiastun