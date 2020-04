"NOS4A2" sezon 2. Data polskiej premiery nowych odcinków w AMC! Charlie Manx dopadnie syna Vic?! Zobacz pierwsze zdjęcia!

AMC opublikowało pierwsze zdjęcia z 2. sezonu horroru z elementami nadprzyrodzonymi opartego na bestsellerowej powieści Joego Hilla. Co wydarzy się w kolejnych odcinkach "NOS4A2"?

"NOS4A2" sezon 2. - premiera w czwartek, 2.07.2020 r. o godz. 22:00 w AMC! - sprawdź program tv

Osiem lat po wydarzeniach z 1. sezonu, Vic McQueen (Ashleigh Cummings) jest jeszcze bardziej zdeterminowana, by zniszczyć Charliego Manxa (Zachary Quinto). Charlie, który zmierzył się z własną śmiertelnością, desperacko próbuje zemścić się na Vic. Tym razem jego uwaga jest skierowana na osobę, która znaczy dla niej najwięcej – jej ośmioletniego syna Wayne’a. Wyścig o duszę chłopca nabiera tempa, a sytuacja zmusza bohaterów do stawienia czoła błędom z przeszłości, by mieć wpływ na przyszłość Wayne’a.

W serialu z gatunku horroru nadprzyrodzonego zobaczymy nominowanego do nagrody Emmy Zachary’ego Quinto oraz wschodzącą gwiazdę Ashleigh Cummings. Ponadto w serii występują: Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Ebon Moss-Bachrach, Virginia Kull, Jonathan Langdon, Ashley Romans, Jason David oraz Mattea Conforti.

Producentami wykonawczymi "NOS4A2" są showrunnerka Jami O’Brien ("Fear the Walking Dead", "Hell on Wheels") oraz Joe Hill, autor bestsellerowej powieści z 2013 roku o tym samym tytule. Serial został wyprodukowany przez AMC Studios we współpracy z Tornante Television.

