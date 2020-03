"Noughts + Crosses". Nowy serial młodzieżowy, w którym czarnoskórzy rządzą białymi wkrótce w HBO GO!

"Noughts + Crosses" to serialowa nowość od BBC, która już w marcu zasili bibliotekę HBO GO. To miłosna historia dwojga młodych ludzi osadzona w alternatywnym świecie. Sprawdź szczegóły emisji "Noughts + Crosses" w tekście poniżej.

"Noughts + Crosses" premiera 1. sezonu już 6 marca w HBO GO! "Noughts + Crosses" ("Kółko i krzyżyk") to oparta na powieści Blackman Malorie o tym samym tytule, serialowa historia dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy namiętność, której konsekwencji mogą się okazać szokujące dla przyszłych pokoleń. Główną bohaterką "Noughts + Crosses" jest czarnoskóra Sephy, która od najmłodszych lat przyjaźni się z białym Callumem. Ich romantyczna relacja w dystopijnym świecie, w którym Afrykanie zniewolili Europejczyków sprowadzi na młodych kochanków niebezpieczeństwo. W "Noughts + Crosses" w rolach głównych wystąpią: Jack Rowan, Masali Baduza, Helen Baxendale, Ian Hart, Paterson Joseph, Bonnie Mbuli, Josh Dylan i Jonathan Ajayi. Za scenariusz sześcioodcinkowej produkcji odpowiada Toby Whithouse. Zwiastun produkcji możesz zobaczyć poniżej. Serial "Noughts + Crosses" ("Kółko i krzyżyk") składa się z 6 odcinków, które już 6 marca pojawią się w HBO GO.