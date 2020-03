Nowości kinowe na VOD. Premiery filmowe w Internecie. Co oglądać w domu online? Ile trzeba zapłacić?

Kina zamknięte do odwołania oraz zawieszone plany filmowe - tak wygląda rzeczywistość podczas pandemii COVID-19. Nie traćmy jednak entuzjazmu, bo wystarczy zajrzeć na platformy VOD, aby przekonać się, że nowości kinowe są na wyciągnięcie ręki! Sprawdźcie premiery filmowe w Internecie! Co oglądać w domu?

KINOWE NOWOŚCI NA VOD

Kolejny dzień kwarantanny, nie wiecie, co ze sobą zrobić, wyjść z domu nie można - ogólnie, dramat! Ale od czego jest kino? Wystarczy kilka kliknięć, aby mieć legalnie kinowe hity na wyciągnięcie ręki!

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy przegląd platform VOD, na których szukaliśmy filmowych nowości i teraz jesteśmy pewni, że nie będziecie się nudzić! Za niewielką opłatą zyskacie dostęp do tytułów, które albo przed chwilą jeszcze można było oglądać na ekranach kin, albo tytułów całkowicie premierowych, które trafiają do Internetu, gdyż ich producenci nie chcą czekać na koniec pandemii.

Co ciekawe, jest tutaj dość konkretna reprezentacja polskiego kina. "Proceder", "Sala samobójców. Hejter" czy "Pan T." jeszcze niedawno królowały w kinach, a teraz można je oglądać u siebie w domu! Nie można zapomnieć też o świetnym slasherze "W lesie dziś nie zaśnie nikt", które swojej kinowej premiery się nie doczekało, lecz tutaj z pomocą przyszedł Netflix.

Co jeszcze ciekawego można znaleźć na VOD? Co warto nadrobić lub jakie filmy premierowo trafiają legalnie do sieci? Sprawdźcie nasze zestawienie!