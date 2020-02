"O mnie się nie martw" sezon 12. Jacek Knap w obsadzie! Jego bohater wygryzie Sylwię z kancelarii? [CO SIĘ WYDARZY]

W nowych odcinkach "O mnie się nie martw" pojawi się nowa postać, grana przez Jacka Knapa. W kogo się wcieli i co łączy go z Sylwią i Pawłem? Sprawdź, co już wiadomo!

"O mnie się nie martw" premiera 12. sezonu w poniedziałek, 2.03.2020 o godz. 21:50 w TVP2! - sprawdź program tv Ostatni sezon "O mnie się nie martw" upłynął dla Sylwii (Aleksandra Adamska) i Pawła (Marcin Korcz) pod znakiem ciąży Małeckiej. W nowych odcinkach serialu Sylwia urodzi i w końcu będziemy mogli zobaczyć, jak para radzi sobie z opieką nad małym dzieckiem. Sylwia zaczyna rodzić! Karolina coraz bardziej zbliża się do Marcina?Zobacz więcej W 12. sezonie serialu Sylwia chcąc nie chcąc będzie musiała pójść na urlop macierzyński. Kancelaria nie będzie jednak pracować w okrojonym składzie, bo pojawi się nowy bohater - Artur Szulc. W tej roli zobaczymy Jacka Knapa, znanego m. in. z serialu "Zawsze warto". To Szulc zastąpi Sylwię i od samego początku swojej pracy w kancelarii będzie rywalizował z Pawłem... Co wydarzy się u innych bohaterów? Marta (Katarzyna Ankudowicz), po niedawnych stresach i podjęciu decyzji o próbnej separacji z Krzyśkiem (Paweł Domagała), sporo przytyła. Z emocjami będzie radzic sobie, „zajadając" troski. Tymczasem Marcin (Stefan Pawłowski), w tajemnicy przed innymi pracownikami kancelarii, będzie spotykać się z Karoliną (Karolina Bacia). Nowa partnerka Kaszuby nie będzie cieszyc się sympatią czteroletniego Zbyszka (Feliks Probola)... Co jeszcze czeka bohaterów "O mnie się nie martw"? Odpowiedź na to pytanie w najnowszych odcinkach!