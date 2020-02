"O mnie się nie martw" sezon 12 odcinek 1. Sylwia zaczyna rodzić! Karolina coraz bardziej zbliża się do Marcina? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Wielkimi krokami nadchodzi 1. odcinek 12. sezonu serialu "O mnie się nie martw". Fani mogą już przestać spekulować, co się wydarzy! Sylwia zaczyna rodzić! Karolina coraz bardziej zbliża się do Marcina? Sprawdźcie, co jeszcze stanie się w 144. odcinku "O mnie się nie martw".

W 144. odcinku serialu "O mnie się nie martw" Marcin (Stefan Pawłowski) wraca do pracy po nocy spędzonej poza domem. Nieoczekiwanie dzięki temu będzie mógł pomóc kobiecie zaatakowanej przez młodocianych bandytów. Nie podoba się to Karolinie (Karolina Bacia), ale okazuje się również, że z tą kobietą wiąże go coś więcej niż przypadkowy kurs taksówką.

Sylwia przedwcześnie urodzi? W życiu Pawła namiesza dawna znajoma? Co się wydarzy w finale sezonu?Zobacz więcej

Tymczasem Marek (Krzysztof Stelmaszyk), wiedząc, że Sylwia (Aleksandra Adamska) lada dzień będzie rodzić, szykuje kancelarię na zmiany, jakie wkrótce nastąpią. Nastąpią zresztą szybciej niż myśli, i to on, razem z Martą (Katarzyna Ankudowicz) musi pomóc Sylwii dostać się do szpitala, bo Paweł (Marcin Korcz) popada w konflikt z mężczyzną spotkanym na siłowni i trafia do szpitala z zupełnie innych powodów.

Marta, która nie radzi sobie z własnymi problemami, zostaje wciągnięta w wieczny problem Kostka (Mateusz Bieryt), który wreszcie dojrzał do męskich decyzji. Niestety, jego precyzyjnie opracowany plan, mimo najszczerszych chęci Marty, doprowadza do nieco wstydliwego finału.