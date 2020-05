"O mnie się nie martw" sezon 12 odcinek 10. Co dalej z serialem? Aleksandra Adamska wyjaśnia, co dalej z nowymi odcinkami!

Z powodu pandemii koronawirusa zawieszono prace nad nowymi epizodami serialu "O mnie się nie martw". Ostatni, gotowy odcinek serii widzowie na antenie TVP2 zobaczą w poniedziałek, 4 maja, o godzinie 21:50, a dalej będą musieli poczekać na zakończenie 12. sezonu "O mnie się nie martw".

Co z nowymi odcinkami "O mnie się nie martw"? Kiedy ekipa wróci na plan? Ostatnio głos w tej sprawie zabrała Aleksandra Adamska, która wciela się w jedną z głównych bohaterek produkcji. Aktorka napisała:

Kochani Moi 🥰 wraz z Zosieńka(na tym zdjęciu z najzdolniejszą Aktoreczką tego planu czyli Zojką😍) zapraszamy Was na 8 odcinek serialu O MNIE SIĘ NIE MARTW już dziś o 21:50 🤗Doszły mnie słuchy, ze będzie to przedostatni odcinek oddany do emisji... chciałabym tych zaniepokojonych uspokoić, ze tak to prawda na wskutek pandemii zdjęcia przerwaliśmy, ale zakończyć sezonu nie zdążyliśmy... Nie dokończyliśmy odcinka 10 i rozpocząć realizacji odcinków 11, 12, 13😊. Co za tym idzie trzeba będzie troszkę poczekać, ale myśle ze warto 😉🥳 zdjęcia wznawiamy najprawdopodobniej w czerwcu ❤️🙌🏼😁 jeżeli oczywiście sytuacja na to pozwoli. Zatem do zobaczenia dziś Misie telewizyjne, a jak tylko wrócimy na plan to obiecuje ze zdam z tego relacje, bo tak jak i Wy - nie mogę się doczekac😍 a Tych małych pućków ze zdjęcia najbardziej 🤪🥰🙈❤️