"O mnie się nie martw" sezon 12 odcinek 2. Paweł i Sylwia nie radzą sobie jako rodzice? Karolina ma problem ze Zbyszkiem? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 2. odcinek 12. sezonu serialu "O mnie się nie martw". Paweł i Sylwia nie radzą sobie jako rodzice? Karolina ma problem ze Zbyszkiem? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 145. odcinku "O mnie się nie martw".

"O mnie się nie martw" sezon 12. odcinek 2. w poniedziałek, 9.03.2020 o godz. 21:50 w TVP2! - sprawdź program tv

W 145. odcinku serialu "O mnie się nie martw" Paweł (Marcin Korcz) i Sylwia (Aleksandra Adamska) usiłują się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Idzie im tak, jak wszystkim zdezorientowanym młodym rodzicom, którzy wszystko wiedzieli w teorii, ale praktyka na dzień dobry ich przerosła. Nieoczekiwanie rozsądną radą służy Sylwii Artur Szulc (Jacek Knap), zatrudniony na jej miejsce nowy prawnik, którego poznali razem z Pawłem w specyficznych okolicznościach.

Marcin (Stefan Pawłowski) ma gorszy dzień, bo nie dość, że w przedszkolu zaginęła kurtka Zbyszka, to jeszcze zaparkował w niedozwolonym miejscu i musi ponieść tego konsekwencje. To zresztą nie koniec problemów. Marcin musi przywieźć Zbyszka do kancelarii, a Sylwia na własne oczy widzi, jak wyglądają relacje chłopca z Karoliną (Karolina Bacia).

W kancelarii pojawia się Teresa Pniewska, oszukana przez kamieniarza i pobita przez ratownika medycznego oraz sam ratownik medyczny. Oboje szukają tam pomocy prawnej, a Paweł i Artur zapominają, że nie mogą jednocześnie reprezentować dwóch stron tego samego konfliktu. Marek musi interweniować. Przy okazji Teresa poznaje Marię Barską i widok dziewczyny robi na niej piorunujące wrażenie.