"O mnie się nie martw" sezon 12 odcinek 5. Marcin sypia z Karoliną, ale myśli o Justynie? Karolina będzie w ciąży? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Wera (gość)

Jak dla mnie odcinek na duży plus. Zacznę od S&P. Sylwia jak to kobieta lekko grilluje Pawła, ale mu się należało. W związku z tym wkurzony wyżył się na Oldze, bo Radecki cholernie nie lubi tracić kontrolę. Ale uważam że to dobrze że ta bomba tak jest rozbrajana, dużo gorsze byłyby ciche dni, Zresztą nie bardzo sobie to u nich wyobrażam. I myślę że im pomoże ta, zresztą nareszcie fajna, rozmowa Pawła z Marcinem i pewnie też uświadomienie Pawła przez Grażynę - oczywiście we właściwy dla niej sposób. A Marcin - wszystko pięknie, tylko ta Justyna zgrzyta. Naprawdę fajne sceny z dziewczynkami, Karoliną i nawet Aśka ciotka dobra rada :) mnie nie drażniła. Kaszuba ma klientów w kancelarii - Justyna dzwoni, on natychmiast zostawia klientów i wychodzi żeby sobie pogaworzyć w wdzięczącą się taksówkarką - no litości! Kostek świruje w związku ze ślubem i może się to dla niego marnie skończyć, ale ten wątek ma jakiś potencjał. Sprawa Marii i Teresy Pniewskiej to klasyczna zapchajdziura, ale takie też muszą być. Bez sensu za to jest wprowadzenie tej rodziny Pani Irenki - to już za dużo nowych postaci jak na jeden sezon. Artur jest ewidentnie zainteresowany Olgą a ta jego siostra, darząca go darząca go uczuciem bynajmniej nie siostrzanym, która zamieniła się w stalkerkę będzie problemem na drugą część sezonu - tylko nie wiadomo kiedy go nakręcą.

24.03.2020 00:45