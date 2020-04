"O mnie się nie martw" sezon 12 odcinek 7. Paweł coraz mocniej angażuje się w opiekę nad dzieckiem! Marcin zostawi Karolinę i zainteresuje się Justyną? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 7. odcinek 12. sezonu serialu "O mnie się nie martw". Paweł coraz mocniej angażuje się w opiekę nad dzieckiem! Marcin zostawi Karolinę i zainteresuje się Justyną? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 150. odcinku "O mnie się nie martw"!

"O mnie się nie martw" sezon 12. odcinek 7. w poniedziałek, 20.04.2020 o godz. 21:50 w TVP2! - sprawdź program tv

W 150. odcinku serialu "O mnie się nie martw" Marcin (Stefan Pawłowski) i Karolina (Karolina Bavia) nie mają odwagi skonfrontować się w podstawowej kwestii. Ale to nie znaczy, że ich wzajemne pretensje i frustracje znikają. Wpływa to dość zasadniczo na przebieg sprawy, w której do Karoliny przyjeżdża jej dawny kolega szkolny. Karolina atakuje Marcina zamiast wyjaśnić mu swoje stanowisko, a on nie pozostaje jej dłużny. Zupełnie przypadkowo w sprawę zostaje wciągnięta Justyna (Iga Górecka), a wkurzony na Karolinę Marcin okazuje jej więcej uwagi niż zamierzał.

Karolina jest w ciąży z Kaszubą? Marcin jest gotowy na kolejne dziecko?Zobacz więcej

Tymczasem Irenka niepokoi się o Jagodę, która zniknęła bez śladu po ich ostatniej ostrej rozmowie. Niestety, odnalezienie się dziewczyny nie uspokoi sytuacji, a jej problemy i zaangażowanie w nie Marcina tylko podsycą jego konflikt z Karoliną. Maria jest zupełnie rozbita po rozmowie ze swoimi rodzicami. Marek nie wie jak jej pomóc, ale przypomina sobie swoją ostatnią rozmowę z Djamalem. Prosi Aśkę (Aleksandra Domańska) o pomoc w skontaktowaniu się z nim. Maria musi przełknąć gorzką pigułkę, bo z oczywistych powodów Aśka nie pali się, by jej pomóc.

Paweł (Marcin Korcz) nie tylko daje Sylwii (Aleksandra Adamska) dzień ­­wolny od macierzyństwa, ale też spędza ten dzień w towarzystwie Zosi i Artura. Po raz pierwszy udaje im się spokojnie porozmawiać i popracować. Gdy Sylwia wraca do domu z Olgą (Joanna Kuberska), czeka ją jeszcze miły koniec miłego dnia.