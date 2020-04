"O mnie się nie martw" sezon 12 odcinek 8. Tajemnicza siostra Artura. Co ukrywa mecenas Szulc? Marcin i Karolina pogodzą się i wrócą do siebie? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Fan (gość)

Co za głupie pytanie"Czy oni wrócą do siebie"-według mnie to oni nigdy nie byli razem. Przynajmniej nie dane nam widzom było zobaczyć jak oni są razem. Kłótnia za kłótnią,ciągle jakieś nieporozumienia i nieszczęsna taksówkarka,która realizuje swój plan. Pan mecenas zrobił sobie z Karoliny panienkę,którą świetnie się bawi i manipuluje nią według własnych potrzeb. Wstrętne to,oby to jak najszybciej się skończyło,bo już 8 odc,a on dalej Karolinę robi w konia.

20.04.2020 21:17