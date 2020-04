"O mnie się nie martw" sezon 12 odcinek 9. Marcin i Karolina na romantycznej randce? Co wydarzy się w ostatnim odcinku serialu przed przerwą? [STRESZCZENIE ODCINKA]

E (gość)

Marcin chyba się zdecydował i teraz zaminusował w stosunku do Justyny - najpierw ją całuje, potem mówi, że reszty nie trzeba całując przy niej inną. Myślę, że jeszcze będzie jakiś zwrot w tym trójkącie, szczególnie, że Podhalski wciąż się kręci wokół Karo. Na ogromny minus brak Radeckiego. Ale za to na plus zapowiedź- zatem czekamy na przygotowania do ślubu, a przede wszystkim na Piotrka, oczekiwanie będzie wyjątkowo długie.

27.04.2020 23:28