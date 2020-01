"Obsesja Eve". 3. sezon wkrótce. Wiadomo już co z 4. odsłoną serialu BBC America

"Obsesja Eve" wraca z 3. sezonem za kilka miesięcy. BBC America ogłosiło już, czy serial doczeka się kontynuacji. Co z 4. sezonem "Obsesji Eve"?

"Obsesja Eve" - kiedy nowe odcinki?

"Obsesja Eve" powróci z 3. sezonem już za kilka miesięcy, bo jesienią 2020. Mimo że do premiery nowych odcinków zostało jeszcze trochę czasu, to BBC America zdradziło, że powstanie także 4. sezon tej produkcji. Na razie nie są znane szczegóły kolejnych serii - nie wiadomo, kiedy można się spodziewać ich premiery, ani kto zostanie showrunnerem.

"Obsesja Eve" - o czym jest?

"Obsesja Eve" to oparty na powieści Luke'a Jenningsa serial, za produkcję którego odpowiada Sid Gentle Films Ltd. Jego producentami wykonawczymi są Sally Woodward Gentle (Morderca z Whitechapel), Lee Morris (Przeklęta liga), Phoebe Waller-Bridge (Han Solo: Gwiezdne wojny - historie), Gina Mingacci (Piękne dziewczyny) oraz Emerald Fennell (serial The Crown), która jest także główną scenarzystką serialu. Wśród współproducentów są także Sandra Oh i Francesca Gardiner. Za reżyserię odpowiada ponownie m.in. Damon Thomas, który jest również producentem wykonawczym. Nowy sezon reżyserują także Lisa Brühlmann i Francesca Gregorini.