Od nienawiści do miłości. Te serialowe pary nie od początku darzyły się sympatią!

Nie wszystkie serialowe pary zakochały się w sobie od pierwszego wejrzenia! Niektóre z nich wręcz nie znosiły się po pierwszym spotkaniu! Kto przeszedł od nienawiści lub antypatii do miłości? Sprawdźcie!

Serialowe pary, które zaczęły od nienawiści

Kto się czubi, ten się lubi? Wygląda na to, że ta stara zasada sprawdza się w serialowych związkach! Nie wszystkie pary od samego początku darzyły się sympatią!

Niektóre z nich nie polubiły się już przy pierwszym spotkaniu, jak na przykład Agata i Marek z "Prawa Agaty" czy Ala i Paweł z "M jak miłość", a potem stopniowo zaczęły się do siebie przekonywać, co kończyło się wielką miłością. Inne bardzo długo sobie dogryzały, aż w końcu zorientowały się tak naprawdę to zależy im na sobie. Tak było z Karoliną i Konradem z "Niani" albo Moniką i Jędrasem z "Na dobre i na złe".

W naszej galerii zebraliśmy dla Was pary, które nie od początku darzyły się sympatią! Sprawdźcie koniecznie!