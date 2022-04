"Od przedszkola do Opola". Michał Juszczakiewicz prowadził kultowy program TVP. Czym zajmuje się dzisiaj i jak wygląda?

"Od przedszkola do Opola" to program, którego starszym widzom i czytelnikom przedstawiać raczej nie trzeba. Wszak to właśnie tam objawiły się dzisiejsze gwiazdy polskiej piosenki, jak chociażby Sylwia Grzeszczak. Program przez całe lata prowadził Michał Juszczakiewicz, który wówczas był jednym z najbardziej obiecujących i utalentowanych polskich aktorów! Czym zajmuje się dzisiaj? Jak wygląda? Sprawdźcie!

"Od przedszkola do Opola" to już kawał historii polskiej telewizji oraz kultowa audycja, dzięki której rację bytu dzisiaj mają poważniejsze programy, w stylu "The Voice Kids". To właśnie na scenie skromnego, lecz pomysłowego "Od przedszkola do Opola", zaprezentowały się takie dzisiejsze sławy jak chociażby Sylwia Grzeszczak, Iza Lach, Natalia Krakowiak, Roger Karwiński, Emilia Stachurska, Natalia Szroeder, Daria Zawiałow czy Izuagbe Ugonoh. Program na antenie TVP 1 nadawany był od 1995 roku do 2007 roku.

Prowadzącym program "Od przedszkola do Opola" był Michał Juszczakiewicz, który dzięki audycji TVP zyskał ogólnopolską rozpoznawalność. Jednak warto pamiętać, że już w momencie startu programu, Michał Juszczakiewicz był znany, bowiem wielu uznawało go za jednego z najbardziej obiecujących i utalentowanych aktorów! Paradoksalnie, jego aktorska kariera załamała się wraz ze startem od "Przedszkola do Opola".

KIM JEST MICHAL JUSZCZAKIEWICZ?

Michał Juszczakiewicz urodził się 14 listopada 1958 roku w Sopocie. W 1977 roku rozpoczął studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, które ukończył w 1981 roku. Na tym jednak nie poprzestał; chciał być kimś więcej niż tylko aktorem i w latach 1987–1988 studiował na wydziale scenariuszowym Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej w Łodzi.

W filmach zaczął grać, gdy był jeszcze w liceum. W 1980 roku powierzono mu główną rolę w filmie "Czułe miejsca" w reżyserii Piotra Andrejewa. Następnie przyszedł czas na role w filmach "Gorączka", "Człowiek z żelaza", "Miś" oraz "Matka królów". To wszystko zaowocowało w 1984 roku Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego dla najlepszego aktora młodego pokolenia!

Później Michał Juszczakiewicz nie zwalniał tempa. W 1989 roku zaliczył swój reżyserki debiut telewizyjnym filmem "Kawalerka". Następnie zajął się m.in. pisaniem scenariuszy. Co ciekawe, aktorska kariera Michała Juszczakiewicza zatrzymała się w momencie, gdy związał się z programem "Od przedszkola do Opola". Do aktorstwa powrócił właściwie dopiero w 2000 roku, gdy pojawił się w "Trędowatej". Następnie zaliczał jedynie małe rólki; w 2004 roku pojawił się w serialu "Sąsiedzi", a 2008 roku w "Na dobre i na złe".

CO DZISIAJ ROBI MICHAŁ JUSZCZAKIEWICZ Z "OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA"?

Dzisiaj Michał Juszczakiewicz już tak często nie pojawia się na szklanym ekranie, jak dawniej, aczkolwiek nie zmienił branży. Wciąż zajmuje się tym, co potrafi najlepiej. Jako konferansjera można spotkać go na wielu gdańskich imprezach. Prowadzi również agencję artystyczną. W 2021 roku zrealizował film dokumentalny "Tajemnice ekonomii Kopernika", który jest swoistym połączeniem pasji Michała Juszczakiewicza - astronomii, która pochłonęła go w dzieciństwie oraz kina.

W naszej galerii zobaczycie, jak zmieniał się i jak obecnie wygląda Michał Juszczakiewicz z "Od przedszkola do Opola"!

