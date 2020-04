"Odkryj niezwykłą Japonię" i wycieczka na Malediwy w Wielkanoc w TVN Style! Sprawdź, co oglądać!

Święta to szczególny czas z najbliższymi. Wielkanoc w tym roku jest wyjątkowa i będziemy musieli ją spędzić inaczej niż zwykle. Stacja TVN Style przygotowała dla swoich widzów coś specjalnego na tę okazję! Czekają na nich premiery oraz nowe odcinki ulubionych serii.

Co obejrzeć w Wielkanoc w TVN Style?

W niedzielę 12 kwietnia TVN Style zaprasza widzów na ekskluzywną podróż do prawdziwego raju! Kino na środku oceanu, apartament na rafach koralowych, a może restauracja znajdująca się sześć metrów nad ziemią? Już o godzinie 11:15 odwiedzimy zaplecza najwystawniejszych hoteli świata. W nowym programie "Ambasady luksusu" przewodnikiem po Malediwach będzie Justyna Adamczyk!

Rolnicy, kucharze i koncert w Wielkanoc w TV. Co jeszcze? Zobacz więcej

To nie wszystko! O godz. 18:30 przeniesiemy się do Japonii! Jak wygląda życie w Kraju Kwitnącej Wiśni? Co mają ze sobą wspólnego Polacy i Japończycy? Przewodnikiem po świecie, w którym nowoczesność płynnie przenika się z tradycją, będzie Alexa Łuczak. "Odkryj niezwykłą Japonię" z TVN Style! Polska modelka, która od lat mieszka w Tokio, pokaże widzom wyjątkowe atrakcje - multimedialne muzea Tokio, zabytkowy zamek oraz łaźnie. Zabierze na wycieczkę rowerem nad Morzem Wewnętrznym i do tradycyjnego japońskiego hotelu. To nie wszystko! Spotka się również z innymi Polakami, który postanowili ułożyć sobie życie na drugim krańcu świata. Czy to prawda, że to miejsce pełne niespodzianek?

Stacja TVN Style przygotowała również coś specjalnego dla wszystkich fanów podniebnych podróży! "No to lecę! Tego nie widzieliście" to wyjątkowy odcinek programu, w którym zobaczycie swoje ukochane załogi pokładowe we wcześniej nieemitowanych scenach. Będzie ciekawie, kolorowo i zabawnie! Sygnalizacja "zapiąć pasy" już włączona, jesteśmy gotowi do startu już o godz. 19:45! Tym razem uda się odwiedzić jednocześnie Los Angeles, Seul, Singapur, Nowy Jork, Toronto, Tokio, Miami i Delhi! Niemożliwe? A jednak! No to lecimy.

Daria Ładocha o kulisach show TVN i wielkanocnym czasie w domu. Dlaczego jest dla niej wyjątkowo trudny?Zobacz więcej

W piątek nowy odcinek serii "Jestem z Polski" prosto z Tokio, w sobotę na odkrycie "Całej prawdy" z dziennikarką naukową – Karoliną Głowacką. W niedzielę 12 kwietnia można obejrzeć premierowe odcinki programów: "Związki z modą", "Pary młode ponad miarę" i "Ach ten ślub!". Natomiast o godz. 20:35 program "Zostań w domu”" – kilkanaście gwiazd podzieli się swoimi patentami na ten szczególny czas. W programie zobaczymy m.in. Marcina Prokopa, Maję Popielarską, Katarzynę Sokołowską, Michela Morana, Agatę Młynarską, Izę Janachowską, Oliviera Janiaka, Ulę Chincz, Annę Cieślak czy Darię Ładochę z córeczkami.