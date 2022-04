"Odwilż". Piosenka Billie Eilish w czołówce wprowadza w tajemniczy klimat historii. Odcinek 3. i 4. już dostępne na HBO Max. Co się wydarzy?

W zbiorach HBO Max znajdziemy pierwszy polski serial. "Odwilż" to niejednoznaczna historia kryminalna. W tajemniczy klimat od samego początku wprowadza nas czołówka z piosenką Billie Eilish. W serwisie premierowo dostępne są dwa nowe odcinki. Co w nich zobaczymy?

Czołówka z piosenką Billie Eilish, czyli mroczna atmosfera

Serial "Odwilż" to historia kryminalna składająca się z 6 odcinków. Wszystko zaczyna się w Szczecinie, gdzie dochodzi do tajemniczego morderstwa. Ciało córki prokuratora okręgowego zostaje wyłowione z rzeki. Razem z niejednoznaczną sprawą poznajemy policjantkę Katarzynę Zawieję i jej zagadkowy świat. Twórcy serialu krok po kroku wprowadzają nas do rzeczywistości, w której wszystko ma swoje drugie dno. Aby naprawdę wywołać u widzów niepokój i pokazać mglistą atmosferę w "Odwilży" usłyszymy utwór Billie Eilish "When The Party’s Over".

Zależało nam na tym, aby czołówka wprowadzała widza jeszcze głębiej w świat głównej bohaterki. Aby widz jeszcze mocniej poczuł atmosferę i temperaturę rzeczywistości, której Zawieja musi stawić czoła. Te kilkanaście sekund to wejście w jej samotny, zimny, zmysłowy świat, jego poetycka kwintesencja. To metaforyczna podróż dotkniętej przez życie Zawiei przez krajobraz Szczecina, podróż samotna i wyciszona – mówi Bogumił Lipski, producent serialu, który czuwał także nad pracami nad czołówką.

Zawodzi kolejny polski serial? Widzowie mają wiele zarzutów do nowej produkcji HBO MaxZobacz więcej

"Odwilż". Co wydarzy się w 3. i 4. odcinku?

Razem z kolejnymi poszlakami i tropami widzowie coraz więcej dowiadują się o Zawieji, jej sposobie pracy, ale też jej życiu prywatnym. W 3. odcinku policjantka jedzie do szpitala psychiatrycznego, czyli miejsca pracy zamordowanej kobiety, aby zebrać więcej informacji. Wśród hipotetycznych scenariuszy pojawia się ten, w którym córkę prokuratora zabija jeden z pacjentów. Ojciec ofiary natomiast dostaje dziwną paczkę. Śledczy sądzą, że może mieć to duży związek ze zbrodnią. 4. odcinek to poszukiwanie Wróbla, czyli jednego z pacjentów. Być może wizyta w zakładzie karnym, w którym odsiadywał on wyrok, wniesie do sprawy coś nowego.

Aktorzy i bohaterowie pierwszego polskiego serialu HBO Max. Oto, co wiemyZobacz więcej

3. i 4. odcinek "Odwilży" już na HBO Max! A wy widzieliście "Odwilż"?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl