"Odwilż". Polski serial najchętniej oglądaną produkcją w Europie na HBO Max! "Mamy tu mocną, działającą na wyobraźnię historię"

Pierwszy polski serial Max Original w 10 dni od premiery pierwszych odcinków na platformie streamingowej, nieoczekiwanie okazał się wielkim hitem - jest nie tylko najchętniej oglądaną produkcją w Polsce, ale zajmuje też pierwsze miejsce w rankingu oglądalności w Europe! Na którym miejscu znajduje się w rankingu światowym?

"Odwilż" najchętniej oglądaną produkcją w Europie w HBO Max!

"Odwilż" to pierwszy polski serial produkcji Max Original, składający się z 6 odcinków, 4 z nich są już dostępne na HBO Max, a 2 finałowe są zaplanowane na najbliższy piątek, 15 kwietnia. Po pierwszych 10 dniach obecności serialu w serwisie HBO Max Odwilż jest nie tylko najchętniej oglądaną produkcją w Polsce, zajmuje również pierwsze miejsce w rankingu oglądalności w Europe.

Biorąc pod uwagę oglądalność na całym świecie, we wszystkich 61 krajach, w których dostępne jest HBO Max, polski serial plasuje się na 14. miejscu najchętniej oglądanych w HBO Max seriali. Wszystko wskazuje na to, że to opowieść na tyle uniwersalna, że trafia do widzów z różnych stron świata.

Mamy tu mocną, działającą na wyobraźnię historię trzydziestoletniej kobiety, która mogłaby być każdym z nas, która toczy walkę o każdy zwykły dzień - mówi o produkcji Xawery Żuławski, reżyser serialu.

"Odwilż" historia kryminalna osadzona w Szczecinie, gdzie dochodzi do tajemniczego morderstwa. Ciało córki prokuratora okręgowego zostaje wyłowione z rzeki. Razem z niejednoznaczną sprawą poznajemy policjantkę Katarzynę Zawieję i jej zagadkowy świat. W serialu w roli głównej występuje Katarzyna Wajda, a w pozostałych rolach pojawią się Bartek Kotschedoff, Juliusz Chrząstowski, Cezary Łukaszewicz, Sebastian Fabijański, Bogusław Linda, Andrzej Grabowski, Małgorzata Gorol, Monika Krzywkowska, Piotr Żurawski, Ewa Skibińska i Marcelina Stepkowska. Oprócz gwiazdorskiej obsady i wciągającej fabuły, do produkcji przyciąga także utwór Billie Eilish "When The Party’s Over", który słychać w czołówce, od samego początku wprowadzając w tajemniczy klimat historii.

