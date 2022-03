"Ojciec chrzestny". Powstał serial o legendarnym filmie. Zwiastun i wszystko, co wiemy o "The Offer"

"Ojciec chrzestny" napisał historię światowej kinematografii, którą ciężko już sobie wyobrazić bez legendarnej współpracy Francisa Forda Coppoli i Ala Pacino nad ekranizacją powieści Maria Puzo. Jednak o mały włos do produkcji filmu mogło wcale nie dojść. Tę historię ma opowiedzieć serial "The Offer". Co jeszcze o nim wiemy?

Powstał serial o "Ojcu chrzestnym". Co o nim wiemy? "The Offer" będzie miniserialem produkcji Paramount+ i opowie o procesie produkcji jednego z najsłynniejszych filmów świata - "Ojca chrzestnego" (1972). Bohaterem "The Offer" jest hollywoodzki producent, Albert Ruddy, który pracuje nad realizacją legendarnego filmu. Pełna zwrotów akcji historia pokazuje, jak podupadająca wytwórnia filmowa zleciła adaptację powieści Mario Puzo Albertowi Ruddy'emu, w nadziei na stworzenie wielkiego hitu. Na przeszkodzie jednak stają wątpliwości co do gatunku zaproponowanego filmu, a także... mafia. Jak wiadomo, do produkcji jednak dochodzi, za reżyserię staje się odpowiedzialny Francis Ford Coppola, a za główną rolę - Al Pacino. W obsadzie "The Offer" znajdują się m.in. Miles Teller ("Whiplash", "Fantastyczna Czwórka") jako Albert S. Ruddy, Matthew Goode ("Samotny mężczyzna', "Oświadczyny po irlandzku") jako Robert Evans, Dan Fogler ("Facet pełen uroku", "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć") jako Francis Ford Coppola czy Giovanni Ribisi ("Szeregowiec Ryan", "Ted") jako Joe Colombo. O produkcji serialu świat powiadomiono jeszcze we wrześniu 2020 roku, a zdjęcia rozpoczęto w lipcu kolejnego roku. Serial ma wystartować 28 kwietnia 2022 roku na platformie Paramount+. Już teraz otrzymujemy zwiastun produkcji. Niestety, obecnie nie wiadomo czy i kiedy produkcja będzie dostępna w Polsce. Chcielibyście zobaczyć "The Offer"?