"Ojciec Mateusz". Alżbeta Lenska trafiła do szpitala! "Myślałam, że wykorzystałam już limit operacji"

Alżbeta Lenska, która w 2018 roku przeszła operację po tym, jak pękł jej tętniak w mózgu, znowu trafiła do szpitala! "Myślałam, że wykorzystałam już limit operacji" - napisała pod opublikowanym w mediach społecznościowych zdjęciem. Co się stało?

Alżbeta Lenska trafiła do szpitala

W 2018 r. Alżbeta Lenska zemdlała podczas spektaklu i trafiła do szpitala. Okazało się, że w jej mózgu pękł tętniak. Aktorkę cudem udało się uratować, a ona sama przyznaje, że po operacji zaczęła nowe życie. Teraz znowu trafiła pod opiekę lekarzy. Na szczęście, sytuacja nie była już tak groźna jak dwa lata temu.

Lenska powitała Nowy Rok we Włoszech, gdzie doszło do nieszczęśliwego wypadku na stoku narciarskim. Aktorka udała się do szpitala ze złamaną ręką. Całą sytuację potraktowała jednak w humorystyczny sposób:

Witam Was w 2020 roku w nowym wydaniu - a konkretnie ulepszonym o tytan w ręce. Myślałam, że wykorzystałam już limit operacji, a jednak szpitale chyba za mną tęsknią🙈Ponoć wszystko poszło wzorowo, dlatego opuszczam z pięknym widokiem „kurort” w Bolzano pełna nadziei, że ręka wróci do użytku😉Happy New Year i żeby był już HAPPY🙈😍

Miejmy nadzieję, że teraz już naprawdę limit został wykorzystany. Życzymy szybkiego powrotu do pełnej sprawności!

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news