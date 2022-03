"Ojciec Mateusz". Ewa Żmijewska pochwaliła się swoją partnerką. Córka Artura Żmijewskiego pokazała, jak mieszkają!

Artur Żmijewski to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Mimo tego, że jest kochany przez Polaków, a produkcje z jego udziałem oglądają miliony, to mocno chroni swoją prywatność, a widzowie niewiele wiedzą o życiu rodzinnym Artura Żmijewskiego. Teraz głośno jest za sprawą córki aktora, Ewy Żmijewskiej, która postanowiła pochwalić się swoją partnerką! Zobaczcie, jak mieszkają.

Ewa Żmijewska pochwaliła się swoją partnerką. Córka Artura Żmijewskiego pokazała, jak mieszkają!

Artur Żmijewski to postać, której przedstawiać nie trzeba. Doktor Burski z "Na dobre i na złe", gangster Cyrk z "Ekstradycji" czy w końcu ksiądz Mateusz z "Ojca Mateusza" to tylko niektóre z jego serialowych wcieleń.

Jednocześnie Artur Żmijewski to jeden z tych aktorów, który nie lubi mówić o swoim prywatnym życiu, a już na pewno za żadne skarby nie chce pchać się na pierwsze strony gazet. Właściwie o jego życiu prywatnym wiadomo jedynie, że od szkoły średniej związany jest z Pauliną Petrykat-Żmijewską. Para doczekała się trójki dzieci; kolejno Ewy, Karola oraz Wiktora.

Ewa Żmijewska, która urodziła się w 1993 roku, swoje życie związała z muzyką. Studiowała w Los Angeles College of Music oraz w California Institute of the Arts, gdzie poznała wokalistkę Shandy Casper. Dziewczyny, które początkowo swoją relację określały jako przyjaźń, teraz wyznały, że łączy je coś więcej i są w relacji. Ewa i Shandy są razem już od 7 lat, a teraz pojawiły się w programie "Nowy Aranż", gdzie ekipa telewizji WP przemeblowała ich sypialnię! Teraz w sypialni zapanował karaibski styl, bowiem Shandy pochodzi z Curaçao.

Dzisiaj dziewczyny wspólnie żyją oraz śpiewają. Zobaczcie, jak Ewa Żmijewska prezentuje się ze swoją partnerką Shandy oraz jak wygląda ich mieszkanie! Zapraszamy do naszej galerii.

