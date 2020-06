"Ojciec Mateusz". Natalia i Pluskwa wreszcie będą razem? Metamorfoza gospodyni księdza! [CO SIĘ WYDARZY]

Natalia i Pluskwa wciąż nie mogą się dotrzeć, choć zależy im na sobie. Czy w kolejnym sezonie "Ojca Mateusza" będą w końcu razem? Sprawdź, co już wiadomo!

Natalia (Kinga Preis) i Pluskwa (Eryk Lubos) znają się od wielu lat i widać, że zależy im na sobie. Wciąż jednak nie potrafią wyznać sobie nawzajem swoich uczuć i tkwią w dość niezręcznej sytuacji. Czy to się w końcu zmieni?

Wygląda na to, że w kolejnym sezonie serialu "Ojciec Mateusz" ten wątek zostanie kontynuowany! Na Instagramowym profilu serialu pojawiła się wspólna fotografia tej pary, podpisana "love is love". Czy to znaczy, że Natalię i Waldka połączy wreszcie miłość? A może będzie to tylko "przyjacielska miłość"?

Co więcej, okazuje się, że w nowych odcinkach gospodyni księdza będzie wyglądała trochę inaczej i nie będzie już blondynką! Czy wraz ze zmianą wyglądu zmieni też swoje nastawienie do Pluskwy? Czas pokaże!