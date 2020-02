"Ojciec Mateusz" odcinek 293. Mateusz pójdzie na studia! Nie będzie już rozwiązywał zagadek kryminalnych? [CO SIĘ WYDARZY]

W 293. odcinku "Ojca Mateusza" ksiądz Żmigrowski dowie się, że ma możliwość pójścia na studia z socjokryminologii. Uzna, że to świetny pomysł! Nie będzie miał już czasu na rozwiązywanie zagadek? Sprawdź, co się wydarzy!

"Ojciec Mateusz" odcinek 293. w czwartek, 12.03.2020 o godz. 20:35 w TVP1! - sprawdź program tv

Ksiądz Mateusz (Artur Żmijewski) to chyba najlepszy detektyw-amator. Zawsze jest o krok przed policją i rozwiązuje wszystkie zagadki kryminalne. Teraz jednak duchowny będzie chciał się w tym... podszkolić!

W 293. odcinku serialu "Ojciec Mateusz" Żmigrodzki dowie się, że do grona prywatnej uczelni w Sandomierzu dołączył nowy wykładowca - profesor, który jest specjalistą od socjologicznych teorii przestępczości. Mateusz uzna, że to świetna okazja, by czegoś się nauczyć i postanowi zapisać się na studia z socjokryminologii.

Niedługo później proboszcz pochwali się bliskim, że udało mu się zostać wolnym słuchaczem tych wykładów. - To raczej ksiądz powinien tam uczyć, a nie odwrotnie - skomentuje to Natalia (Kinga Preis). Czy to znaczy, że Mateusz nie będzie miał czasu na rozwiązywanie nowych zagadek? Nic bardziej mylnego! Już po pierwszym wykładzie dowie się, że jedna z jego koleżanek studentek została zamordowana! Żmigrodzki jak zwykle będzie musiał znaleźć zabójcę...

