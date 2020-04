"Ojciec Mateusz" odcinek 299. Pluskwa zostanie postrzelony! Natalia też znajdzie się na celowniku... [CO SIĘ WYDARZY]

W 299. odcinku "Ojca Mateusza" Pluskwa zostanie postrzelony! Natalia będzie chciała wyjaśnić sprawę i niestety sama znajdzie się na celowniku bandyty... Czy pomoc przyjdzie na czas? Sprawdź, co się wydarzy!

Pluskwa (Eryk Lubos) porzucił dawne życie i do tej pory nie wracał do przestępczych nawyków. Jednak w 299. odcinku serialu "Ojciec Mateusz" Mateusz (Artur Żmiejewski) odkryje, że Waldek ma broń i od razu uzna, że przyjaciel ma jakieś kłopoty.

Lucyna zaś stwierdzi, że Pluskwa może znowu ma problemy z prawem... - Na moje to on wrócił do starych nawyków - powie. Niedługo później Waldek zostanie postrzelony! Pluskwa od razu trafi do szpitala, a następnie na stół operacyjny. Po operacji lekarze stwierdzą, że trzeba czekać, by stwierdzić, czy Grzelak wyzdrowieje...

W międzyczasie w szpitalu zjawi się pewna kobieta, która poda się za bliską znajomą Pluskwy. Natalia (Kinga Preis) postanowi wybadać sprawę i zacznie ją śledzić. Okaże się, że Joanna (Agnieszka Przepiórska) to jedna z dwóch kobiet, z którymi Grzelak się umawiał poprzez portal randkowy.

Borowik odwiedzi Joannę, a ta wyciągnie broń! Powie jej, że musi ją zabić! - W darknecie gram w taką grę... Za zabicie człowieka w realu można dostać pół miliona - powie. Na szczęście na miejscu zjawi się policja, ale czy to powstrzyma wariatkę przed strzałem?

