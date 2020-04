"Ojciec Mateusz" odcinek 300. W Sandomierzu pojawi się sobowtór Mateusza! Żmigrodzki zostanie wrobiony w romans i oszustwa?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 300. odcinku serialu "Ojciec Mateusz" ksiądz Mateusz wyjedzie na rekolekcje, a w międzyczasie w Sandomierzu pojawi się jego sobowtór! Spotka się z kochanką, będzie oszukiwał parafian, a wszyscy będą myśleli, że to Żmigrodzki... Co z tego wyniknie? Sprawdź!

"Ojciec Mateusz" odcinek 300. w czwartek, 30.04.2020 o godz. 20:35 w TVP1! - sprawdź program tv

W 300. odcinku serialu "Ojciec Mateusz" Mateusz (Artur Żmijewski) wyjedzie do klasztoru kamedułów na kontemplację, a jego obowiązki w parafii przejmie nowy wikary, Walery (w tej roli Mikołaj Roznerski). Tymczasem do Sandomierza przyjedzie Eryk Rumer (Artur Żmijewski w podwójnej roli), który jest łudząco podobny do Mateusza!

Michał wróci do Sandomierza! Przekaże bliskim świetne wieści i... zostanie aresztowany? Zobacz więcej

Okaże się, że Eryk przyjechał do swojej kochanki, Klaudii (Natalia Rybicka). Szybko wyjdzie na jaw, że mężczyzna wie o swoim podobieństwie do Mateusza i postanowił to wykorzystać. Włoży habit i zacznie odwiedzać parafian, podając się za ich proboszcza. Będzie od nich wyłudzał pieniądze, które rzekomo ma przeznaczyć na nową kaplicę.

Rumer zbierze sporą kwotę, więc postanowi to uczcić i zaprosi Klaudię do restauracji. Mieszkańcy Sandomierza zobaczą ich, od razu uznają, że to Mateusz i zaczną plotkować, że ich ksiądz ma romans! Tymczasem wierni w końcu dowiedzą się, że ksiądz Mateusz nie mógł u nich być, bo od kilku dni jest w Krakowie... Czy wyjdzie na jaw, że za wszystkim stoi sobowtór Żmigrodzkiego?

Nowy proboszcz w parafii w Sandomierzu! Ksiądz Mateusz znika z serialu?!Zobacz więcej