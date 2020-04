"Ojciec Mateusz" odcinek 301. Mikołaj Roznerski na stałe w serialu? Ksiądz Walery chce zostać w Sandomierzu! [CO SIĘ WYDARZY]

Ksiądz Walery Opałek chce zostać w Sandomierzu! Czy Mikołaj Roznerski na stałe trafi do obsady serialu "Ojciec Mateusz"? Nie jest to wykluczone. Sprawdź, co już wiadomo!

"Ojciec Mateusz" odcinek 301. w czwartek, 7.05.2020 o godz. 20:35 w TVP1! - sprawdź program tv W najbliższych odcinkach hitu TVP będziemy mogli zobaczyć Mikołaja Roznerskiego w roli księdza Walerego, który będzie musiał tymczasowo zastąpić Mateusza (Artur Żmijewski)! Czy to możliwe, że aktor zostanie w obsadzie na stałe? Policjanci znajdą ciało Mateusza! Wszyscy załamią się śmiercią księdza...Zobacz więcej W 301. odcinku serialu "Ojciec Mateusz" Żmigrodzki wróci na swoją parafię, a Opałek od razu zacznie się pakować. -Kończy się moje zastępstwo, jeszcze tylko ostatnia msza i trzeba się pożegnać - westchnie. Proboszcz z Sandomierza od razu zauważy, że jego zastępca jest w kiepskim humorze. Okaże się, że Walery bardzo chciałby zostać w parafii. - Nie wyobrażam sobie końca naszej współpracy - stwierdzi Żmigrodzki.

- Wszystko zależy od biskupa - odpowie mu wikary.

- Porozmawiam z jego ekscelencją. Przydałby mi się ksiądz kanonik do pomocy - pocieszy go Mateusz. Michał wróci do Sandomierza! Przekaże bliskim świetne wieści i... zostanie aresztowany? Zobacz więcej W jednym z wywiadów Mikołaj Roznerski stwierdził, że zawsze marzył o roli księdza, ale nie zamierza zastępować Artura Żmijewskiego. - Nie wiem, jak się rozwinie mój wątek. Teraz będę chyba w dwóch odcinkach, ale nikogo nie zastępuję. Przyjęcie roli księdza jest dla mnie kolejnym wyzwaniem i to kolejna rola na mojej drodze artystycznej - wspominał w rozmowie z WP.\ Czy to możliwe, że Mikołaj Roznerski na stałe zostanie wikarym w parafii księdza Mateusza? Produkcja jeszcze niczego nie potwierdziła. Więcej na ten temat dowiemy się zapewne, gdy ruszą zdjęcia do 24. sezonu "Ojciec Mateusz". Zobacz galerię https://web.facebook.com/SerialoveTelemagazyn/