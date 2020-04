"Ojciec Mateusz" odcinek 301. Policjanci znajdą ciało Mateusza! Wszyscy załamią się śmiercią księdza... [CO SIĘ WYDARZY]

Już wkrótce zostanie znalezione ciało Mateusza... W 301. odcinku "Ojca Mateusza" wszyscy załamią się, że ich ulubiony proboszcz nie żyje! Jak pogodzą się z tą stratą? Kto zastąpi Żmigrodzkiego? Sprawdź, co już wiadomo!

Już wkrótce w Sandomierzu pojawi się sobowtór Mateusza (Artur Żmijewski w podwójnej roli), który wykorzysta swoje podobieństwo do księdza i będzie oszukiwał parafian. Tymczasem policjanci odbiorą zgłoszenie, że znaleziono ciało Żmigrodzkiego!

W 301. odcinku serialu "Ojciec Mateusz" zdruzgotani policjanci będą z niedowierzaniem patrzeć na ciało mężczyzny w sutannie. Dziubak (Bartłomiej Firlet) nakryje zwłoki kocem, Nocul (Michał Piela) zacznie płakać i powie, że nie chce być już policjantem. Nie znajdą jednak przy denacie żadnych dokumentów ani telefonu.

W końcu Nocul uzna, że musi zawiadomić o wszystkim mieszkańców plebanii. - Jak ja o tym powiem Natalii? - westchnie, ale Możejko (Piotr Polk) obieca mu, że pójdą tam razem. Wszyscy zaczną opłakiwać śmierć Mateusza, a biskup (Sławomir Orzechowski) znajdzie nowego proboszcza...

Jednak tuż po tym jak policjanci ogłoszą śmierć Mateusza, ten... zjawi się na plebanii! - Wiedziałam, że ksiądz żyje! - wykrzyknie na jego widok Natalia (Kinga Preis) i rzuci mu się na szyję. Dopiero wtedy wszyscy zrozumieją, że Żmigrodzki miał sobowtóra i to on został zamordowany... Mateusz od razu zacznie śledztwo w tej sprawie! Co odkryje? Tego dowiemy się wkrótce!

