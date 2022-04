Ojciec Mateusz, proboszcz Kozioł, czyli księża z polskich seriali! Każdy chciałby mieć takiego kapłana! Który aktor najlepiej zagrał księdza?

W polskich serialach możemy znaleźć wiele ról księży - choć łączy ich powołanie, to różni wiele rzeczy! Którzy aktorzy się w nie wcielili? Który serialowy ksiądz jest najsympatyczniejszy? Sprawdź nasz ranking!

Księża w polskich serialach

W kilku polskich serialach mogliśmy zobaczyć księży. Najczęściej są to postacie zbudowane w taki sposób, by widzowie ich polubili i są to księża, jakich chcielibyśmy znać. Dzięki tym bohaterom, scenarzyści wprowadzają niektóre problemy społeczne, w których pomagają właśnie kapłani.

W serialu "Plebania" wielu aktorów zagrało księży. Przez prawie dwa tysiące odcinków serialu, przewinęło się mnóstwo księży czy wikarych, ale najbardziej znanym kapłanem jest proboszcz, ksiądz Antoni, w którego wcielił się Włodzimierz Matuszak. Oczywiście w "Ojcu Mateuszu" występuje Artur Żmijewski w roli tytułowego księdza-detektywa. Dodatkowo w serialu "Ranczo" główną rolę gra Cezary Żak, który stworzył postać księdza Pawła Kozioła, do którego dołączyli później wikarzy.

W kilku innych serialach możemy również znaleźć duchownych, ale są to raczej role drugo- czy nawet trzecioplanowe. Są to takie produkcje jak: "M jak miłość", "Barwy szczęścia" czy "Blondynka".

Mimo że role księży nie są najłatwiejsze, to ci aktorzy dobrze sobie z nimi radzą. Który z serialowych księży jest najsympatyczniejszy? Zobacz nasz ranking!

