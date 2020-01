"Ojciec Mateusz" sezon 23. Natalia jednak ułoży sobie życie z Winklerem? Pluskwa oszaleje z zazdrości! [CO SIĘ WYDARZY]

W nowym sezonie serialu "Ojciec Mateusz" w życiu Natalii znowu pojawi się Winkler, który uzna, że u boku gospodyni księdza znalazł szczęście. Zaczną spędzać ze sobą coraz więcej czasu, co nie spodoba się Pluskwie... Będą razem? Sprawdź, co już wiadomo!

"Ojciec Mateusz" sezon 23. już od marca w TVP1!

Natalia (Kinga Preis) wciąż nie znalazła mężczyzny, u boku którego mogłaby ułożyć sobie życie. Gospodyni księdza Mateusza (Artur Żmijewski) marzy o wielkiej miłości, co może się wkrótce spełnić!

W 23. sezonie serialu "Ojciec Mateusz" Paweł Winkler (Paweł Królikowski), kucharz i przyjaciel Natalii, postanowi zostać w Sandomierzu. Uzna, że nie musi już szukać szczęścia po całym świecie, bo... może je mieć tu, z Natalią! Para zacznie spędzać ze sobą coraz więcej czasu, co od razu zauważy Pluskwa (Eryk Lubos). Zrobi się bardzo zazdrosny i wściekły, gdy Natalia i Paweł pójdą sami na spacer. - Czyli love? - zapyta zrezygnowany księdza. - Czyli spacer - uspokoi go Mateusz, który wyzna, że nie wie, co dzieje się pomiędzy tą dwójką.

Tym czasem Natalia usłyszy od Winklera, że jest nią oczarowany... Zdecydują się być razem?

