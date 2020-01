"Ojciec Mateusz" zdjęty z anteny TVP! Dlaczego 23 stycznia nie ma emisji "Ojca Mateusza"? [ZMIANY W PROGRAMIE TV]

Nie mamy dobrych wieści dla fanów serialu "Ojciec Mateusz"! Dzisiaj na antenie TVP1 miała odbyć się emisja 216. odcinka serialu "Ojciec Mateusz", jednak Telewizja Polska postanowiła wprowadzić zmianę w ramówce!

Telewizja Polska w mediach społecznościowych poinformowała:

Dziś nie wyemitujemy Ojciec Mateusz serial TVP. Zamiast przygód najbardziej popularnego detektywa w sutannie w wieczornej ramówce pojawi się film dokumentalny "Historia Kowalskich". Twórcy tego obrazu podejmują próbę rekonstrukcji życia typowego polskiego miasteczka oraz stosunków polsko-żydowskich w latach okupacji. Początek emisji o godz. 20:05 w TVP1 📺

Jak można się domyślać, emisja dokumentu "Historia Kowalskich" ma związek ze Światowym Forum Holokaustu, które własnie odbyła się w Jerozolimie. Czy 216. odcinek "Ojca Mateusza" doczeka się kolejnej emisji? Tego w tym momencie nie wiemy.

"Historia Kowalskich" to dokument Arkadiusza Gołębiewskiego i Macieja Pawlickiego z 2008 roku. Film opowiada o Polakach zamordowanych za udzielanie pomocy żydowskim sąsiadom. Główny wątek odnosi się do mordu dokonanego na ludności cywilnej przez oddziały SS 6 grudnia 1942 roku w miejscowościach Stary Ciepielów i Rekówka na Mazowszu. Tego dnia spalono żywcem 34 osoby, wśród nich Adama i Bronisławę Kowalskich wraz z pięciorgiem dzieci. W Ciepielowie przed wojną mieszkały społeczności polska i żydowska. O zbrodni sprzed 67 lat do niedawna w ogóle się nie mówiło. Wśród krewnych osób pomordowanych sprawa ta wciąż wywołuje silne emocje.