"Okręt" powraca z 2. sezonem! Jakie inne seriale i filmy oglądać w maju na Epic Drama?

W maju na antenie Epic Drama zobaczymy 2. sezon serialu "Okręt". Oprócz tego widzowie będą mogli śledzić kolejne odcinki hiszpańskiej "Ręki La Graduñi" (2. sezon "Zarazy") oraz "Detektywa Murdocha". Co jeszcze? Oto najlepsze propozycje na maj!

Seriale i filmy na Epic Drama w maju

Maj na kanale Epic Drama zapowiada się interesująco. Na ekrany powróci "Okręt", którego pierwsza seria zyskała w 2019 r. znakomite recenzje, otrzymała nagrody za najlepsze efekty specjalne, najlepsze zdjęcia i najlepszy serial zagraniczny. Kilka nagród dla najlepszej aktorki zdobyła Vicky Krieps za rolę Simone Strasser. W nowych odcinkach doświadczony kapitan U-Boota, Johannes von Reinhartz, zostaje wysłany na podkładzie U-822 z tajną misją do wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Kiedy lojalność von Reinhartza staje pod znakiem zapytania, dowództwo wysyła w pościg U-612, pod dowództwem kapitana Wrangla. Tymczasem były dowódca okrętu, Hoffman, o włos unika śmierci na Atlantyku.

Widzowie mogą też oglądać kolejne odcinki serialu "Ręka La Garduñi". Akcja 2. sezonu "Zarazy" rozgrywa się pięć lat po ostatniej epidemii Czarnej Śmierci. Sewilla wraca do życia i nadal utrzymuje monopol na handel z Ameryką, ale wraz ze wzrostem dobrobytu rośnie liczba ludności. Rządzący nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców, co prowadzi do powstania zorganizowanej grupy przestępczej organizacji znanej jako "La Garduña", która przejmuje kontrolę nad miastem. Valerio dostaje groźby śmierci od La Garduñii, więc Teresa prosi przebywającego w Nowym Świecie Matea, aby wrócił i mu pomógł. Miasto ma nowego burmistrza, którego misją jest przywrócenie porządku i opanowanie przestępczości.

Z kolei na początku nowej serii "Detektywa Murdocha", główny bohater i jego koledzy zajmują się następstwami brutalnego pobicia inspektora Brackenreida przez okrutnych braci O'Shea po jego dochodzeniu w sprawie doniesień o chuligańskich wybrykach na nabrzeżu. Te rejony w dalszym ciągu są niebezpieczne – gangi walczą tam o władzę, wymuszają haracze i mordują miejscowych kupców. Mimo długo oczekiwanych zaręczyn Murdocha i dr Ogden, ich plany dotyczące ślubu muszą zostać odłożone na później. Tymczasem dr Ogden i dr Grace trafiają do więzienia po nawiązaniu współpracy z Margaret Haile i grupą sufrażystek. Bronić ich będzie Clara Brett Martin, pierwsza kobieta-prawnik w całym Imperium Brytyjskim!

Oprócz seriali będą też filmy. "Emma" to produkcja z 1996 r., która otrzymała łącznie dziewięć nominacji i trzy nagrody, między innymi Oscara za muzykę autorstwa Rachel Portman i nagrodę filmową OFTA dla Gwyneth Paltrow za rolę tytułową. Emma to urocza młoda dama, która swata swoich samotnych przyjaciół. Niestety, nie idzie jej to najlepiej. Kiedy próbuje znaleźć męża dla Harriet, wprowadza kompletny chaos w życie wszystkich dookoła. Wszystko uspokaja się dopiero wtedy, kiedy sama Emma zakochuje się, uwalniając otoczenie od swoich nieprzemyślanych działań…