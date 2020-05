"Okręt" sezon 2. Niemiecka superprodukcja jest jeszcze mocniejsza? Oceniamy 2. sezon "Das Boot"!

Na kanale Epic Drama zadebiutował właśnie 2. sezon serialu "Okręt", który zapowiadany jest jako jeden z najciekawszych wojennych seriali ostatnich lat. Czy tak jest rzeczywiście? Obejrzeliśmy dwa pierwsze odcinki 2. sezonu "Okrętu"!

Pierwszy sezon "Okrętu" był bardzo ciekawym projektem. Nie dość, że serial jest słusznie kojarzony z wybitnym filmem "Okręt" Wolfganga Petersena z 1981 roku, to jeszcze twórcy zapewniali, że mieli do dyspozycji spory budżet. Przełożyło to się na ekran, bo serialowy "Okręt" prezentował się atrakcyjnie pod względem wizualnym, chociaż widzowie mogli pomstować na niektóre zbytnie scenariuszowe uproszczenia. Sam miałem problem z kilkoma zagadnieniami oraz naiwnością bohaterki kreowanej przez Vicky Krieps. Niemniej jednak całość prezentowała się bardzo porządnie, a zakończenie 1. sezonu aż się prosiło o kontynuację.

Ta na szczęście powstała. Wydarzenia z nowych odcinków rozpoczynają się parę miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii, więc dobrze już znanych bohaterów, a także kilka nowych twarzy, witamy na przełomie 1942 i 1943 roku. Nie będę się tutaj zagłębiać w fabularne szczegóły, aby nie psuć nikomu seansu, lecz już pierwszy odcinek jest wejściem z buta do tej historii. Właściwie otwierający 2. sezon epizod sporo zmienia, zarówno w spojrzeniu na bohaterów, jak i przedstawianą opowieść.

Po seansie dwóch pierwszych odcinków 2. sezonu "Okrętu" mam wrażenie, że autorzy są odważniejsi niż w 1. sezonie, a do tego pogłębili charaktery swoich bohaterów oraz w końcu zarysowali wyraźniejszy kierunek, w jakim ma zmierzać serial. O ile w poprzedniej serii na ekranie momentami było trochę chaosu, tak dużo mamy do czynienia z bardziej zaplanowaną oraz ułożoną opowieścią. Oby tak dalej.

Jestem bardzo ciekawy, w jaką stronę pójdzie bohater kreowany przez Ricka Okona. W finale poprzedniego sezonu przekonaliśmy się, że jakimś cudem kapitan Klaus Hoffmann dotarł do USA, a teraz poznamy kulisy tej przeprawy, a także będziemy obserwować wewnętrzny konflikt bohatera, który z jednej strony będzie chciał wrócić do Niemiec, ale z drugiej będzie pociągał go Nowy Jork i pewna urocza kobieta... W "Okręcie" ważne są też detale; zwróćcie uwagę, jak w 2. odcinku 2. sezonu na język niemiecki zareaguje pewna amerykańska Żydówka. Niby fabularna ozdoba, a robi wrażenie.

Dość intrygująco prezentuje się jeden z nowych bohaterów, kapitan Johannes von Reinhartz (Clemens Schick), którego intencje nie są początkowo do końca jasne. Jak w konfrontacji z nim wypadnie czarny charakter, czyli Ulrich Wrangel (Stefan Konarske)? Podejrzewam, że będzie się działo!

Pierwsze dwa odcinki 2. sezonu "Okrętu" prezentują się bardzo solidnie i przykuwają uwagę jeszcze bardziej niż pierwszy sezon. Mamy tutaj nie tylko większą różnorodność scenograficzną względem wcześniejszych odcinków, ale sama historia jest również bogatsza. Do tego doliczmy ciekawych bohaterów i wartą akcję, gdzie widzowie zapewne kilka razy zostaną zaskoczeni fabularnymi rozwiązaniami. Czekam na kolejne epizody!

Ocena: 7/10

Krzysztof Połaski

