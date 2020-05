Ola, córka Kasi Kowalskiej zabrała głos w sprawie swojego pobytu w szpitalu! Wzruszające słowa!

Ola Kowalska wraca do zdrowia. Córka Kasi Kowalskiej w dniu swoich 23. urodzin opublikowała na Instagramie pierwszy wpis od czasu, kiedy trafiła do szpitala w Londynie z podejrzeniem koronawirusa. Dziewczyna w poruszających słowach podziękowała wszystkich za wsparcie.

Bardzo kocham Was wszystkich. Dziękuję za wszystkie życzenia i miłe słowa, które zawsze wywoływały uśmiech na mojej twarzy w tym trudnym czasie. Wsparcie i miłość, które otrzymałam, są wspaniałe i ogrzewają moje serce, nawet nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję i kocham Was wszystkich — czytamy na Instagramie Oli Kowalskiej.