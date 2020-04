"One World: Together At Home". Lady Gaga organizuje wyjątkowy koncert charytatywny. Gdzie oglądać?

„One World: Together At Home” to niezwykła inicjatywa Lady Gagi, Johna Legenda, Chrisa Martina i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Nadchodzący koncert online skupia wielu znanych artystów, przekazujących swoje wsparcie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z epidemią.

One World: Together At Home - gdzie oglądać? Podczas transmisji wystąpią m.in. takie muzyczne gwiazdy jak: Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, J Balvin czy Maluma. Wydarzenie poprowadzą Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon oraz Stephen Colbert. Pełna emisja koncertu już 19 kwietnia o godz. 21:00 na antenie CANAL+. Transmisja dostępna będzie także w serwisach YouTube i Instagram. Świat jednoczy się wobec wspólnego zagrożenia. Wszyscy medycy stoją na pierwszej linii frontu w starciu z globalną epidemią koronawirusa, przedkładając pomoc chorym nad swoje własne zdrowie. Jednak Inicjatywa One World: Together At Home to nie tylko podziękowanie dla tych, którzy umożliwiają nam powrót do życia, jakie znamy. To także realne wsparcie finansowe dla służby zdrowia – dotychczas w ramach współpracy udało się już uzbierać 35 milionów dolarów. One World: Together At Home - kto wystąpi Znani na całym świecie muzycy zagrają i zaśpiewają prosto ze swoich domów. Swój występ zapowiedzieli już między innymi: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong z zespołu Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris oraz Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan a także Stevie Wonder. Gospodarzami wydarzenia będzie trzech najpopularniejszych prowadzących amerykańskich programów typu talk show. Towarzyszyć będą im także postacie z Ulicy Sezamkowej.