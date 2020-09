Opole 2020. Anna Karwan w długiej sukni "zagrała nogą" w Opolu. Z niepokojem wchodziła na scenę. Dlaczego?

Anna Karwan w tym roku wróciła do Opola, aby otworzyć wraz z zespołem koncert "Premier". Wokalistka była też członkiem jury Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, które za tekst i muzykę postanowiło nagrodzić młodziutką wokalistkę Sanah.

Na ten wieczór Anna Karwan wybrała długa suknię z rozcięciem marki AGGI, która doskonale wyeksponowała nogi i dekolt wokalistki. Choć Anna Karwan wyglądała zjawiskowo, na scenę amfiteatru wchodziła z niepokojem.

Powrót na Festiwal do Opola przypomniał mi zeszłoroczne wydarzenia. Z dużym sentymentem, wzruszeniem, ale i niepokojem wchodziłam na tę scenę myśląc co będzie dalej. To trudny moment. Myślcie ciepło o Artystach, nadchodzi jesień i chcę wierzyć, ze nie opuszczę tego mikrofonu zbyt nisko. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję mojemu zespołowi i ekipie za jedność i współpracę i Beauty Teamowi za przygotowania - napisała na Instagramie Anna Karwan.