Opole 2020. Podjęto decyzję w sprawie tegorocznego Festiwalu! 57. KFPP odbędzie się czy został odwołany?

Dopiero co zastanawiano się, czy tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki odbędzie się czy jednak zostanie odwołany przez panującą pandemię koronawirusa. Teraz podjęto już ostateczną decyzję! Sprawdź, co już wiadomo!

Opole 2020 - kiedy się odbędzie?

Do tej pory termin 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu to 5-8 czerwca, ale przez pandemię koronawirusa zaczęto zastanawiać się, czy jest to aktualne. Zwlekano z decyzją, ale teraz już wiemy, co postanowiono!

Opole 2020 dopiero we wrześniu!

15 kwietnia Telewizja Polska i Miasto Opole zdecydowały, że tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w pierwszy weekend września. Rezygnacja z czerwcowego terminu podyktowana jest oczywiście troską o zdrowie i bezpieczeństwo artystów, publiczności oraz ekipy realizacyjnej.

Wszystkie szczegóły dotyczące organizacji tegorocznego Festiwalu zostaną podane w najbliższym czasie.