Opole 2020. Sanah triumfatorką festiwalu. Kim jest młoda wokalistka, na której nie poznali się w "Mam talent" i "The Voice of Poland"?

Niewątpliwie sanah można nazwać największą triumfatorką tegorocznego festiwalu w Opolu. Kim jest młoda wokalistka, na której nie poznali się w "Mam talent" i "The Voice of Poland"?

Sanah zgarnęła nagrody w Opolu

Sanah może zaliczyć udał w 57. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu do bardzo udanych. Młoda wokalistka zgarnęła aż cztery nagrody. Najpierw wygrała w koncercie "Od Opola do Opola", po którym dodatkowo nagrodzili ją także dziennikarze i fotoreporterzy akredytowani przy festiwalu. Z kolei podczas "Premier" jej piosenka "No sory" została doceniona za muzykę i tekst przez ZAIKS.

Kim jest sanah? Młoda wokalistka o tym pseudonimie to tak naprawdę Zuzanna Irena Jurczak. Urodziła się 2 września 1997 roku w Warszawie. Jest piosenkarką, skrzypaczką, autorką tekstów i kompozytorką. Jej muzykę umieszcza się na pograniczu indie popu i art popu, a także quality popu i popu elektronicznego. Niektórzy mówią o niej "Dawid Podsiadło w spódnicy". Pseudonim sanah to skrót angielskiej wersji imienia artystki – Susannah.

Jej pierwszy minialbum "Ja na imię niewidzialna mam" ukazał się w październiku 2019 roku. W styczniu 2020 roku sanah otrzymała trzy nominacje do Fryderyków w kategoriach "album alternatywny roku", "nowe wykonanie" oraz "debiut roku". W maju 2020 roku ukazał się album "Królowa dram", który w pierwszym tygodniu po premierze znalazł się na szczycie listy sprzedaży OLiS.

Co ciekawe, Zuzanna próbowała swoich sił w telewizyjnych talent show. Zgłosiła się na castingi do "Mam talent" i "The Voice of Poland", ale nie została zauważona. Teraz śmieje się, że to ze względu na niedoskonałości skórne, z którymi wtedy się zmagała i "nie nadawała się do telewizji". Miejmy nadzieję, że Opole to tylko początek wielkich sukcesów sanah!

Źródło: nto.pl/x-news