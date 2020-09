Opole 2020. Widowiskowe tango Justyny Steczkowskiej podczas koncertu "Cisza jak ta"! Kto jeszcze oddał hołd Romualdowi Lipce?

GRZEGORZ WOJCICKI (gość)

Festiwal Opolski sięgnął już po niżej dna,Sierocki ta biedna sierota jest kompletnym nieudacznikiem prezentując taki poziom estradowy. Koncert poświęcony Romualdowi Lipce był jedną wielką porażką,zniekształcone utwory,kalekie wykonania i telewizyjna orkiestra sztucznie sponsorowana nie potrafiąca choć trochę oddać brzmienia Romualda Lipki,spowodowały że koncert stał się kompletną klapą i pośmiewiskiem organizatorów z Sierockim na czele.Zdecydowaną gwiazdą koncertu była Beata Kozidrak prawdziwie i należnym szacunkiem oddająca cześć Wielkiemu kompozytorowi i przyjacielowi Romualdowi Lipce,akcentem był występ Felicjana Andrzejczaka i Izabeli Trojanowskiej,niemniej jednak podkład muzyczny nie dawał możliwości wykonania utworów w takiej wersji jaką skomponował dla nich Romuald Lipko.Zniewagą i brakiem szacunku było wpuszczenie na scenę Cugowskiego który rozbił zespół i jego synka którego tatuś musi finansować aby sztucznie go kreować,Po grożbach i zastraszaniu Romualda Lipki,zespół odciął się od Cugowskiego,wpuszczenie go było brakiem szacunku dla wybitnego Romualda Lipki.Szczytem chamstwa i podłości było zaś niedopuszczenie do występu na koncercie muzyków zespołu Budka Suflera,zespół którego trzonem i głównym twórcą był nieodżałowany Romuald Lipko został pominięty i oszkalowany.Było to nie godne i pełne arogancji posunięcie organizatora koncertu,wstyd Panie Sierota. Telewizja Polska jako główny organizator i właściciel praw do festiwalu powinna głęboko sobie przemyśleć dopuszczanie do kierowania festiwalem niekompetentnych i ułomnych organizacyjnie ludzi takich jak Sierocki . Oby nigdy się to nie powtórzyło.

07.09.2020 22:02