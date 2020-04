Opole 2020 zagrożone? Czy przez koronawirusa 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu zostanie odwołany?

Przez koronawirusa wszystkie imprezy masowe zostały w Polsce odwołane. Nie wiadomo, co czeka 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, który ma się odbyć w dniach 5-8 czerwca. Opole i TVP do tej pory nie porozumiały się w temacie zmiany terminu imprezy.

Opole 2020 odwołane przez koronawirusa? Wciąż nie ma decyzji

Termin 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu to 5-8 czerwca. Czy przez koronawirusa festiwal zostanie jednak odwołany? Przed świętami wielkanocnymi opolski ratusz informował, że nie ma jeszcze decyzji co do przeniesienia wydarzenia na jesień bądź przesunięcia imprezy na przyszły rok. W tej sprawie nadal nic nie wiadomo.

Takie decyzje podejmujemy wspólnie z partnerem festiwalu, czyli Telewizją Polską. Pozostajemy w kontakcie, a komunikat w sprawie przyszłości najbliższej edycji imprezy powinniśmy mieć w tym tygodniu - mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta.

Od dłuższego czasu słyszymy jednak, że bardzo mało prawdopodobne jest, aby 57. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej odbył się w czerwcu.

Był zaplanowany na sam początek czerwca ze względu na rozpoczynające się tydzień później piłkarskie Mistrzostwa Europy. Te z powodu koronawirusa przeniesiono już na 2021 rok. To samo tyczy się innych imprez, jak igrzysk olimpijskich w Tokio. A według słów samego ministra zdrowia w czerwcu możemy mieć szczyt zachorowań - komentuje jeden z urzędników.

O tym, że festiwal nie powinien się odbyć w pierwotnym terminie przekonana jest Wiesława Błudzin, ordynator oddziału chorób zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim.

Do czerwca ta epidemia nie minie. Nawet, jeśli okaże się, że wtedy będziemy mieli spadek liczby zachorowań, to gromadzenie kilku tysięcy ludzi w jednym miejscu przez kilka dni to proszenie się o nieszczęście, bo mogłoby to sprzyjać kolejnym transmisjom - mówi. - Teoretycznie w grę mogłoby wchodzić przesunięcie imprezy na jesień, ale z mojej perspektywy jako lekarza-zakaźnika znacznie bezpieczniejsze byłoby przeniesienie festiwalu na 2021 rok - stwierdza.

Opole 2020 - program 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

Na piątek (5 czerwca), na pierwszy dzień 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, zaplanowana jest "Wielka Gala – Od Opola do Opola", podczas której uhonorowani mają być "najciekawsi artyści minionego roku", a także ci, którzy w 2020 r. obchodzą jubileusz pracy scenicznej. Potem koncert "Debiuty". Sobota (6 czerwca) zaczynać ma się od koncertu "Premiery", potem w planie jest piosenka literacka i koncert "A po nocy przychodzi dzień… czyli nadzieje poetów". Niedziela (7 czerwca) ma upłynąć na trzygodzinnej podróży w przeszłość w koncercie "Hulali w Opolu". "Publiczności zostaną przypomniane utwory, które powstały specjalnie na festiwal lub były wykonane na deskach amfiteatru tylko raz, a mimo to przeszły do historii polskiej piosenki" - czytamy w zapowiedzi na stronie TVP. Zwieńczeniem festiwalu Opole 2020 ma być koncert muzyki alternatywnej organizowany przez TVP Kultura w poniedziałek, 8 czerwca.