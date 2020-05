"Opowiedz mi bajkę". Nie będzie 3. sezonu "Tell Me a Story". Serial z gwiazdorem "Pamiętników wampirów" przejmuje stacja The CW

"Opowiedz mi bajkę" - serial z Paulem Wesley'em, gwiazdorem "Pamiętników wampirów" w obsadzie, został skasowany po dwóch sezonach. Odcinki, które powstały dotychczas, przejęła stacja The CW.

Nie będzie 3. sezonu "Opowiedz mi bajkę"

"Tell Me a Story" to thriller psychologiczny, który łączy motywy znane z klasycznych baśni. Serial powstał na platformie CBS All Access, a w obsadzie znalazł się Paul Wesley, który polskim widzom znany jest m.in. z "Pamiętników wampirów". Okazuje się, że nie będzie kontynuacji "Opowiedz mi bajkę" i widzowie muszą zadowolić się dwoma sezonami, które dotychczas powstały.

Akcja serialu rozgrywa się we współczesnym Nowym Jorku. Pierwszy sezon miał premierę w 2018 roku. To historia miłości, straty, chciwości, zemsty i morderstwa, rozgrywająca się w mrocznej scenerii współczesnego Nowego Jorku. Nawiązuje do baśni takich jak "Trzy małe świnki", "Czerwony Kapturek" czy "Jaś i magiczna fasola". W 2. sezonie "Tell Me a Story" poznajemy całkiem inną historię, inspirowaną "Kopciuszkiem", "Śpiącą królewną" oraz "Piękną i Bestią".

Razem z informacją o tym, że nie będzie 3. sezonu ogłoszono, że prawa do wszystkich 20 odcinków, które powstały, przechodzą w ręce stacji The CW. W serialu, oprócz Paula Wesley'a, w obsadzie znaleźli się: Danielle Campbell, Carrie-Anne Moss, Eka Darville, Natalie Alyn Lind i Odette Annable.

