"Orange Is the New Black". Nie żyje Charlie Noxon. Syn autorki serialu miał 20 lat

Nie żyje Charlie Noxon. 20-letni syn autorki serialu "Orange Is the New Black" zginął w wypadku na stoku narciarskim w noc sylwestrową.

Charlie Noxon, syn autorki serialu "Orange Is the New Black" spędzał Sylwestra z ojcem i dwójką rodzeństwa w Park City w stanie Utah - podał "Daily Mail". Na stoku narciarskim doszło do wypadku, po którym 20-latek został transportowany helikopterem do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Szczegóły zdarzenia nie są znane - policja jest w trakcie dochodzenia.

Charlie Noxon był synem Jenji Kohan, autorki serialu "Orange Is the New Black", która ma na swoim koncie także takie produkcje, jak "Kochane kłopoty" czy "Glow". 20-latek spędzał Sylwestra tylko z ojcem, ponieważ rodzice rozwiedli się w 2018 roku po 21 latach.

