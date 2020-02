Orły 2020. Nominacje do Polskich Nagród Filmowych ogłoszone! "Boże ciało" Jana Komasy króluje wśród nominowanych [PEŁNA LISTA]

Orły 2020 - nominacje do Polskich Nagród Filmowych zostały ogłoszone! Wśród nominowanych króluje "Boże ciało" Jana Komasy, co nie jest wielkim zaskoczeniem. Sprawdźcie pełną listę nominacji do Orłów 2020.

Nominacje do Polskich Nagród Filmowych 2020 zostały ogłoszone. W tym roku decyzją członków 700 osobowej Polskiej Akademii Filmowej liczba nominacji do Orłów w każdej z kategorii została zwiększona z trzech do pięciu, co oznacza jeszcze większe emocje przy ogłaszaniu wyników. W konkursie pojawi się również nowa kategoria – Najlepsza Charakteryzacja. Polskie Nagrody Filmowe Orły powstały w 1999 roku i są organizowane przez Niezależną Fundację Filmową. 22 Gala Orłów, Polskich Nagród Filmowych, nagród Polskiej Akademii Filmowej odbędzie się 2 marca i będzie transmitowana w CANAL+ (czas niekodowany) Orły 2020 - nominacje: NAJLEPSZY FILM

"Boże ciało"

"Obywatel Jones"

"Supernova"

"Ikar. Legenda Mietka Kosza"

"Pan T." NAJLEPSZA REŻYSERIA

Jan Komasa - "Boże ciało"

Maciej Pieprzyca - "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Agnieszka Holland - "Obywatel Jones"

Marcin Krzyształowicz - "Pan T."

Bartosz Kruhlik - "Supernova" NAJLEPSZY SCENARIUSZ

Mateusz Pacewicz - "Boże ciało"

Maciej Pieprzyca - "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Andrzej Żuławski - "Mowa ptaków"

Andrea Chalupa - "Obywatel Jones"

Marcin Krzyształowicz, Andrzej Gołda - "Pan T." NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA

Bartosz Bielenia - "Boże ciało"

Jacek Braciak - "Córka trenera"

Dawid Ogrodnik - "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Paweł Wilczak - "Pan T."

Borys Szyc - "Piłsudski" Najlepsze polskie filmy 2019. "Boże Ciało" lepsze niż "Mowa ptaków"?Zobacz więcej NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA

Aleksandra Konieczna - "Boże ciało"

Krystyna Janda - "Słodki koniec dnia"

Maria Sobocińska - "Pan T."

Agata Kulesza - "Zabawa, zabawa"

Dorota Kolak - "Zabawa, zabawa" NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA

Łukasz Simlat - "Boże ciało"

Tomasz Ziętek - "Boże ciało"

Andrzej Chyra - "Mowa ptaków"

Sebastian Stankiewicz - "Pan T."

Robert Więckiewicz - "Ukryta gra" NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA

Eliza Rycembel - "Boże ciało"

Jowita Budnik - "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Agata Buzek - "Córka trenera"

Marta Żmuda Trzebiatowska - "Mowa ptaków"

Katarzyna Smutniak - "Słodki koniec dnia" ODKRYCIE ROKU

Mateusz Pacewicz - scenariusz "Boże ciało"

Bartosz Kruhlik - reżyseria "Supernova"

Bartosz Kruhlik - scenariusz "Supernova"

Cyprian Grabowski - aktor "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Łukasz Kośmicki - reżyseria "Ukryta gra" NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Piotr Sobociński jr. - "Boże ciało"

Andrzej J. Jaroszewicz, Marcin Prokop - "Mowa ptaków"

Tomasz Naumiuk - "Obywatel Jones"

Adam Bajerski - "Pan T."

Paweł Edelman - "Ukryta gra" "Boże Ciało"Jana Komasy nominowane do Oscara! Jakie są szanse polskiego filmu na wygraną z "Parasite"?Zobacz więcej NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Marek Zawierucha - "Boże ciało"

Joanna Anastazja Wójcik - "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Grzegorz Piątkowski, Anna Anosowicz, Anja Muller, Katarzyna Sikora - "Obywatel Jones"

Magdalena Dipont, Robert Czesak - Pan T."

Allan Starski - "Ukryta gra" NAJLEPSZA MUZYKA

Evgueni Galperine, Sacha Galperine - "Boże ciało"

Paweł Szymański - "Dziura w głowie"

Leszek Możdżer - "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Andrzej Korzyński - "Mowa ptaków"

Maciej Zieliński - "Sługi wojny" NAJLEPSZY DŹWIĘK

Tomasz Wieczorek - "Boże ciało"

Marcin Pawłowski, Robert Czyżewicz- "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Bartłomiej Bogacki - "Kurier"

Piotr Domaradzki, Barbara Domaradzka - "Pan T."

Jarosław Bajdowski, Michał Fojcik, Bartłomiej Bogacki - "Ukryta gra" NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Aneta Brzozowska, Monika Jan-Łechtańska - "Czarny mercedes"

Karolina Kordas, Anna Ampulska - "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa"

Dariusz Krysiak - "Krew Boga"

Janusz Kaleja - "Kurier"

Anna Dąbrowska - "Legiony"

Janusz Kaleja - "Obywatel Jones"

Dominika Dylewska - "Pan T."

Dariusz Krysiak, Mirosława Wojtczak - "Piłsudski"

Agnieszka Hodowana, Ewa Drobiec - "Ukryta gra"

Dariusz Krysiak - "Wilkołak" NAJLEPSZE KOSTIUMY

Dorota Roqueplo - "Boże ciało"

Agata Culak - "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Małgorzata Braszka - "Kurier"

Michał Koralewski - "Mowa ptaków"

Aleksandra Staszko - "Obywatel Jones"

Magdalena Biedrzycka -"Pan T."

Ewa Gronowska - "Ukryta gra" Czy będzie transmisja z gali oscarowej w polskiej telewizji? Sprawdź, gdzie oglądać!Zobacz więcej NAJLEPSZY MONTAŻ

Przemysław Chruścielewski - "Boże ciało"

Piotr Kmiecik - "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Andrzej Dąbrowski - "Krew Boga"

Michał Czarnecki - "Obywatel Jones"

Wojciech Mrówczyński - "Pan T."

Jarosław Kamiński - "Wilkołak" NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

"Diagnozis"

"In Touch"

"Jazda obowiązkowa"

"Maksymiuk. Koncert na dwoje"

"Marek Edelman. I była miłość w gettcie"

"Symfonia fabryki Ursus"

"Miłość i puste słowa"

"Tylko nie mów nikomu"

"Wiatr. Thriller dokumentalny" NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY

"Chyłka. Kasacja"

"Chyłka. Zaginięcie"

"Wataha"

"Odwróceni. Ojcowie i córki"

"Żmijowisko" NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI

"Ból i blask"

"Faworyta"

"Kraina miodu"

"Oficer i szpieg"

"Wysoka dziewczyna" Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl