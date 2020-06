"Osaczony". Leszek Lichota w pierwszym serialu premium Polsatu. O czym będzie? Kto jeszcze w obsadzie?

Leszek Lichota zagra główną rolę w pierwszym serialu premium Polsatu. O czym będzie "Osaczony"? Kto jeszcze w obsadzie? Dyrektor programowa Telewizji Polsat, Nina Terentiew zdradziła, kiedy można spodziewać się premiery produkcji.

"Osaczony" nowym serialem premium Polsatu

Leszek Lichota zagra główną rolę w serialu "Osaczony". Jak podaje Telewizja Polsat, zdjęcia do nowej 6-odcinkowej produkcji ruszają we wtorek, 16 czerwca. Będzie to serial kryminalny, oparty na licencji australijskiej, który wyreżyseruje Maciej Dutkiewicz. Autorami polskiej wersji scenariusza są: Arkadiusz Borowik, Maciej Dutkiewicz. Za produkcję odpowiada TFP.. Akcja rozgrywać się będzie na osiedlu domów jednorodzinnych pod Warszawą.

Główny bohater "Osaczonego" to Michał. W trakcie porannego joggingu mężczyzna znajduje w lesie ciało sześcioletniego chłopca. Syna sąsiadki. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi niezłomny detektyw Kron (Eryk Lubos), w myśl zasady, że ten kto znajduje ciało staje się pierwszym podejrzanym. Od tamtej chwili życie Michała zamienia się w koszmar. Media i sąsiedzi wydają na niego wyrok, żona też nie stoi zdecydowanie po jego stronie. Z każdą chwilą Michał jest coraz bardziej osaczony. Aby wyrwać się z matni, będzie próbował udowodnić komuś innemu winę. A przecież w każdym domu może kryć się morderca.

W obsadzie serialu, poza Lichotą i Lubosem, znajdą się także: Ilona Ostrowska, Maria Dębska, Mateusz Janicki, Wojciech Błach, Wojciech Kalarus, Adam Cywka, Maria Dejmek, Paweł Ławrynowicz, Mirosław Kropielnicki i Małgorzata Sadowska. Premiera "Osaczonego" odbędzie się jesienią 2020 lub wiosną 2021. Najpierw będzie dostępna w serwisie Ipla, a potem na antenie Polsatu. - Ostateczny termin będzie zależał od prac nad serialem. Chcemy go świetnie zrealizować. W dodatku w każdej chwili może się zmienić sytuacja związana z COVID-19, a to wymusi na nas zmianę planów - mówi dyrektor programowa Polsatu, Nina Terentiew.

Źródło: Agencja TVN/x-news