Oscary 2020. Bartosz Bielenia i jego "słowiański przykuc", Eminem oraz Timothee Chalamet w dresie od Prady, czyli "smaczki" Oscarów 2020

Oscarowa gala to nie tylko ceremonia wręczenia najważniejszych nagród filmowych, ale także bogactwo anegdot i kontrowersji. W tym roku Bartosz Bielenia skonsternował obserwatorów gali "słowiańskim przykucem" na czerwonym dywanie, a Timothee Chalamet łamał modowe schematy w stylowym dresie Prady.

Oscary 2020 - co się wydarzyło?

W kategorii moda, kolejny rok z rzędu wszystkich daleko w tyle zostawił Billy Porter. Znów zaszokował, przyodziewając kobiecą kreację. Czarnoskóry aktor i performer paradował po czerwonym dywanie w złotym gorsecie i wzorzystej spódnicy, górując nad innymi w złocistych butach na platformie. Konsternację u krytyków mody wywołał też Timothee Chalamet, który zadał szyku w czymś, co przypomniało bardziej ekskluzywną wersję dresu. Z kolei Spike Lee - dla upamiętnienia zmarłego niedawno Kobego Bryanta, założył garnitur w kolorach Los Angeles Lakers z naszytymi cyframi 2 i 4 (24 - numer koszulki Bryanta, 2 - numer koszulki zmarłej córki Bryanta, Gianny).

Popis osobliwego poczucia humoru podczas gali dały Maya Rudolph i Kristen Wiig, znane z programu satyrycznego "Saturday Night Live" czy filmu "Druhny". Stanęły na scenie i z nieco udawaną wściekłością dały do zrozumienia Akademii, że nie mogą pogodzić się z brakiem nominacji. Robiły przedziwne miny, chcąc też pokazać, że zasługują na angaż, jak można było się domyślić, u Martina Scorsese. Swojego zażenowania występem Rudolph i Wigg nie kryła zwłaszcza Billie Eilish.

Oscary 2020 - występ Eminema

Martin Scorsese zaś miał problem, by przez całą galę zachować odpowiednie skupienie. O ile występ Eminema z piosenką "Lose Yourself" z filmu "8. Mila" rozgrzał prawie całą publiczność w Dolby Theater, guru reżyserii miał wtedy przypływ senności, co uchwyciły kamery. Pojawienie się Eminema było dla wielu niespodzianką. Gdy w 2003 roku jego przebój został ogłoszony najlepszą piosenką, raper nie pojawił się na ceremonii. Teraz jego obecność na gali była do ostatniej chwili utrzymana w tajemnicy. Nie został nawet umieszczony w szczegółowym planie wydarzenia, który dostała załoga produkcyjna. Podczas prób Eminema całe Dolby Theatre było zamknięte i wiedziała o nich tylko garstka osób. On sam miał zagrozić odwołaniem występu, gdyby doszło do jakiegokolwiek wycieku informacji do mediów.

Nonszalancją Eminemowi dorównał Taika Waititi. Laureat Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany schował swoją statuetkę pod siedzeniem. Na "gorącym uczynku" przyłapała go Brie Larson, dzieląc się nagraniem na Instagramie. A propos chowania czegoś. 10-letnia aktorka Julie Butters, która pojawiła się w filmie "Pewnego razu... w Hollywood", wyznała dziennikarzowi na czerwonym dywanie, że przed galą spakowała do torebki kanapki z indykiem. Nie chciała, by podczas trwającego więcej niż trzy godziny oscarowego spektaklu zajrzał jej w oczy głód. Pozostając przy kwestii zaspokajania apetytu, ojciec sukcesu filmu "Parasite" - Bong Joon Ho po odebraniu drugiego Oscara stwierdził: "Jestem gotów, by napić się dzisiaj". Wcześniej cały czas mówił po koreańsku, a tę akurat kwestię powiedział po angielsku, co wywołało rozbawienie u hollywoodzkich gwiazd.

Przyglądając się polskiej ekipie, która reprezentowała "Boże Ciało" - reżysera Jana Komasę i aktorów: Bartosza Bielenię, Tomasza Ziętka i Elizę Rycembel, warto wspomnieć o niecodziennych zachowaniu Bieleni na czerwonym dywanie. W pewnym momencie, pozując fotoreporterom, przykucnął na obu nogach. Czyżby stres związany z galą nadwątlił jego siły?(PAP Life)

