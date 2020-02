Oscary 2020. Katarzyna Łaska wspomina swój występ z oscarowej gali. Jak została Elzą z "Krainy Lodu"?

Katarzyna Łaska to piosenkarka i aktorka musicalowa, która użyczyła głosu wielu postaciom z seriali i filmów animowanych. W polskiej wersji filmu "Kraina lodu" aktorka wcieliła się w Elsę i zaśpiewała hit "Mam tę moc" oraz "Chcę uwierzyć snom" z drugiej części "Krainy lodu".

Polka ma za sobą występ na słynnej scenie w Dolby Theatre. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Katarzyna Łaska opowiedziała, jak wyglądały przygotowania do wielkiej gali, podczas której wraz z innymi wokalistkami z całego świata zaśpiewała motyw przewodni z filmu "Kraina lodu 2".

To było tak, że zadzwoniono do mnie i powiedziano, że chcą zaproponować nasz kraj i mnie do tego występu. Zapytano, czy w ogóle mam czas i ochotę. Szybko odpowiedziałam TAK! Dopiero po zakończeniu rozmowy dotarło do mnie, co to była za oferta - powiedziała artystka.