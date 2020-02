Oscary 2020. Kinga Rusin usunęła zdjęcie z Adele! To było szaleństwo którego nie przewidziałam

Kinga Rusin od kilku lat jest obecna na każdej gali wręczenia Oscarów. Tym razem dziennikarka wybrała się na tę uroczystość zupełnie prywatnie i chętnie relacjonowała swój pobyt w Los Angeles na Instagramie. Szerokim echem odbiło się jej zdjęcie z Adele, które zrobiła sobie na after party Beyonce i Jaya-Z. W opisie zdjęcia Rusin zamieściła krótką acz treściwą relację z imprezy. Dziennikarka wyznała m.in. że Jay-Z uczył ją tańczyć, Charlize Theron poczęstowała pizzą, a Bradley Cooper posyłał jej uśmiechy.

Kinga Rusin na after party u Beyonce i Jaya-Z. "Beyoncé‬ stwierdziła, że ją przyćmiłam"Zobacz więcej

Ten post sprawił, że o Kindze Rusin pisały nie tylko media w Polsce, lecz także na świecie. Teraz Kinga Rusin usunęła zdjęcie z Adele. Dziennikarka zamieściła nowy post, w którym wyjaśnia swoją decyzję.

Kochani, już nie mam siły odpisywać każdemu dziennikarzowi z osobna (od Polski po Nową Zelandię i Peru) więc napiszę tu, żeby zamknąć sprawę: z oczywistych względów, nie będę udzielać wywiadów ani polskim ani zagranicznym mediom na temat opublikowanego przeze mnie w poprzednim poście zdjęcia, które obiegło świat. Chowam go do archiwum. To było szaleństwo którego nie przewidziałam. Czas odpocząć i trochę się wyspać - w ciągu ostatnich dni spałam raptem parę godzin.