Oscary 2020. Kreacje gwiazd na czerwonym dywanie. Jak zaprezentowali się Polacy w Hollywood?

Czerwony dywan przed Dolby Theatre w Hollywood znowu zapełniły aktorki i aktorzy największego formatu. Kreacje gwiazd to, obok lauretów Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, najbardziej komentowany element oscarowej nocy. Co miały na sobie największe gwiazdy Hollywood? Jak zaprezentowali się Polacy? Oto najciekawsze kreacje gwiazd Oscarów 2020!

Oscary 2020 - kreacje na czerwonym dywanie

Tuż przed rozpoczęciem 92. gali wręczenia Oscarów w Dolby Theatre w Los Angeles, na czerwonym dywanie pojawiły się największe gwiazdy Hollywood. Drugi rok z rzędu pojawili się na nim także Polacy - tym razem byli to twórcy filmu "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy, który był nominowany w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy".

Oto pełna lista tegorocznych laureatów Oscarów! Czy "Boże Ciało" zostało nagrodzone?Zobacz więcej

W tym roku na oscarowym czerwonym dywanie było bardzo kolorowo. Podobnie jak rok wcześniej, amerykański performer, aktor i wokalista Billy Porter założył suknię - tym razem ze złotym gorsetem. Nominowana w dwóch kategoriach Scarlett Johansson wybrała dopasowaną suknię bez ramion projektu Oscara de la Renty, a inna kandydatka do Oscara - Charlize Theron czarną kreację z rozcięciem z domu mody Dior Haute Couture and Tiffany & Co. jewelry. Na czerń postawiła także nominowana Margot Robbie, która pojawiła się w zwiewnej sukience Chanel.

Panowie wybrali klasykę. I tak na przykład, Mark Ruffalo i Leonardo DiCaprio pojawili się w smokingach Christiana Louboutina. Z kolei Renée Zellweger założyła białą suknię na jedno ramie od Armaniego, natomiast Brie Larson - beżową suknię z głębokim dekoltem i peleryną od Celine. Jak wyglądały kreacje gwiazd Hollywood na 92. ceremonii rozdania Oscarów? Zobaczcie zdjęcia!

Katarzyna Łaska obok Idiny Menzel na oscarowej scenie. Którą piosenkę z "Krainy lodu 2" zaśpiewały?Zobacz więcej

Źródło: Cover Video/x-news